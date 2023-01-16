ВР отменила налоговые льготы для игорного бизнеса

Верховная Рада Украины в четверг, 12 января, приняла во втором чтении законопроект №8079, который запрещает игорному бизнесу пребывать в упрощенной системе налогообложения.

Об этом сообщил народный депутат от фракции Голос Ярослав Железняк на своем Telegram-канале.

"Рада наконец-то приняла во втором чтении мой проект №8079 о запрете вхождения игорного бизнеса на упрощенную систему налогообложения", - отметил народный избранник.

По его словам, законопроект №8079 поддержали 303 нардепа.

"В последней редакции он вступил в силу сразу и со следующего дня весь игорный бизнес переходит на полную ставку налогообложения. Так что, ребята из ОП, не затягивайте подписание. Каждый день - это деньги в Бюджет", - добавил Железняк.

Законопроект предлагает вернуть ограничения по запрету пребывания на упрощенной системе налогообложения субъектам хозяйствования, осуществляющим деятельность по организации, проведению азартных игр, лотерей (кроме распространения лотерей), пари (букмекерское пари, пари тотализатора).

Напомним, глава Комитета Верховной рады по вопросам налоговой и финансовой политики Даниил Гетманцев сообщил, что комитет рекомендовал парламенту одобрить во втором чтении изменения в Налоговый кодекс о запрете пребывания игорного бизнеса на упрощенной системе налогообложения.

Отметим, что Госбюджет недополучил 80% доходов от игорного бизнеса.