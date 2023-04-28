Зеленский: Следующая неделя будет особенно весомой

"Следующая неделя будет особенно весомой для нашей защиты, для нашего движения к победе. Уже готовимся к запланированным событиям и решениям. Главное сейчас - беречь наше единство, заботиться о наших защитниках, защитницах, помогать друг другу и государству", - подчеркнул глава государства.





Напомним, Зеленский заявил, что единственным путем остановить российский террор является военная победа Украины.





Североатлантический альянс намерен обеспечить украинских военнослужащих всем необходимым для будущего контрнаступления, которое, возможно, состоится этой весной.