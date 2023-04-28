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Новости
Украина
2 апреля 23, 22:38
Зеленский: Следующая неделя будет особенно весомой
война
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Глава государства Владимир Зеленский сообщил, что власти готовятся к запланированным событиям и решениям.
Следующая неделя будет особенно весомой для защиты Украины, для движения к победе. Об этом в воскресенье, 2 апреля, во время вечернего обращения заявил президент Владимир Зеленский.

"Следующая неделя будет особенно весомой для нашей защиты, для нашего движения к победе. Уже готовимся к запланированным событиям и решениям. Главное сейчас - беречь наше единство, заботиться о наших защитниках, защитницах, помогать друг другу и государству", - подчеркнул глава государства.

Напомним, Зеленский заявил, что единственным путем остановить российский террор является военная победа Украины. 

Североатлантический альянс намерен обеспечить украинских военнослужащих всем необходимым для будущего контрнаступления, которое, возможно, состоится этой весной.
Korrespondent
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