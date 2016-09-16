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Новости
Экономика и Финансы
14 сентября 16, 14:07
Китай закупит самолетов на $1 трлн
самолет
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В ближайшие 20 лет Boeing ожидает рост китайского рынка пассажирских и грузовых авиаперевозок, которые потребует более 7700 самолетов

В ближайшие 20 лет Boeing Co. прогнозирует рост спроса на самолеты в Китае до 7720 самолетов.

По мнению аналитиков компании, благодаря росту среднего класса в Китае увеличится спрос на авиаперелеты. Стремительное развитие электронной торговли может способствовать развитию грузовой авиации в Китае.

Компания ожидает, что спрос на гражданские лайнеры в стране к 2035 году составит 6810 самолетов, общей стоимостью $1,025 трлн. Таким образом, авиарынок Китая станет первым в мире, превысившим $1 трлн.

В 2015 году эксперты прогнозировали потребность в 6330 самолетов, стоимостью $950 млрд.

"Китай переходит к экономической модели, основанной в большей степени на потреблении, и авиация будет играть ключевую роль в экономическом развитии страны", — заявил вице-президент по маркетингу Boeing Commercial Airplanes Рэнди Тинсет.

По его мнению, развитием путешествий и авиаперевозок в ближайшие 20 лет объем пассажироперевозок в Китае будет ежегодно возрастать в среднем на 6,4%.

К 2035 году стране потребуется 5110 новых узкофюзеляжных самолетов (стоимостью $535 млрд), что составит около 75% общемировых поставок, отмечается в пресс-релизе. Спрос на широкофюзеляжные лайнеры утроится и достигнет 1560.

Стране, по прогнозам, потребуется в ближайшем будущем 180 новых и 410 реконструированных грузовых самолетов, сообщает агентство "Синьхуа".

В целом в мире поставки самолетов в следующие 20 лет составят 39,62 тыс. на общую сумму $5,9 трлн, ожидают в компании.

Delo
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