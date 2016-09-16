Налоговая займется Укравтодором

Налоговая проверит использование Укравтодором средств, направленных на строительство автодорог. Об этом сообщает пресс-служба ГФС. В частности, Департаментом борьбы с отмыванием доходов, полученных преступным путем, и его региональными подразделениями осуществит анализ финансово-хозяйственной деятельности соответствующих служб и предприятий.

На сегодняшний день установлено, что для строительства и ремонта дорожного покрытия в 2014-2015 годах одно из государственных предприятий использовало дорожный битум, который закупал у предприятий-поставщиков по завышенным ценам.

В отношении должностных лиц предприятия зарегистрировано уголовное производство и проведены обыски на предприятии. Указанные должностные лица подозреваются в завладении государственными средствами в период 2014 — 2015 годов на общую сумму — 8,7 млн грн.

В то же время, в ходе проверки одного из предприятий в соседней области установлено, что должностные лица предприятия в 2015 году не отразили в бухгалтерском и налоговом учете операции по реализации ремонтной техники и транспортных средств на общую сумму 31,6 млн грн.

Сумма потерь государственного бюджета составляет 5,2 млн грн.