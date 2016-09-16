Украина снова поставляет пшеницу на индийский рынок

Для украинских экспортеров пшеницы снова открылся индийский рынок. Впервые за последние 6 лет Индия начала импортировать пшеницу из Украины. Об этом сообщила аналитик зернового рынка компании "УкрАгроКонсалт" Марина Сыч.

Согласно оценкам Министерства сельского хозяйства США, производство пшеницы в текущем сезоне в Индии находится на одном из самых низких уровней с 2012/13 МГ, а внутреннее потребление пшеницы в стране только за последние 5 сезонов выросло на 10 млн т.

Запасы пшеницы в Индии находятся на самом низком уровне за последние девять сезонов, что повлияло на рост внутренних цен на пшеницу.

Отмечается, что в прошлом году правительство Индии повысило пошлину на ввоз пшеницы с 10% до 25%, которая будет действовать до конца сентября текущего года.

Тем не менее, даже с импортной пошлиной, с начала 2016/17 сезона Индия активизировала внешние закупки пшеницы. Украина находится в списке ключевых поставщиков в текущем сезоне.