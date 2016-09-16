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Экономика и Финансы
15 сентября 16, 09:16
НБУ разрешил снимать со счетов 250 тыс. грн
НБУ
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Нацбанк пошел на послабления валютных огранчений

НацНБУ.

Во-первых, отныне клиенты банков смогут получать наличные средства в иностранной валюте или нерезидентов кредиты или займы, смогут покупать иностранную валюту для погашения такой задолженности даже при наличии на их счетах собственных средств в иностранной валюте на сумму более $25 тыс. Это будет разрешено только при условии целевого использования приобретенных валютных средств — если как приобретенная, так и имеющаяся собственная иностранная валюта будет использоваться для погашения таких обязательств.

В тоже время, Национальный банк ранее запретил перечисление иностранной валюты по индивидуальным валютными лицензиями физическим лицам, в том числе для осуществления ими инвестиций за пределы Украины.

"Поскольку Национальный банк не считает такие инвестиции благоприятными для развития экономики, в отличие от поступлений прямых иностранных инвестиций, было принято решение приостановить выдачу таких лицензий", — говорится в сообщении НБУ.

Напомним, раннее Национальный банк снял запрет на покупку иностранной валюты для вывода дивидендов дивидендов, продлил срок расчетов по операциям по экспорту и
Delo
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