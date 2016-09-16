МВФ выделил Украине третий транш финпомощи (ВИДЕО)

Международный валютный Фонд принял решение в пользу Украины о выделении очередного транша в размере $1 млрд. Такое решения было принято на заседании Совета директоров МВФ сегодня, 14 сентября, с чем украинцев поздравил Президент Петр Порошенко.





"Я приветствую только что принятое положительное решение Совета директоров МВФ о продолжении программы сотрудничества с Украиной и выделении дополнительных объемов финансовой помощи", — говорится в его сообщении.





Решение Фонда открывает путь к выделению финансовой помощи со стороны США в объеме $1 млрд и Евросоюза — 600 млн евро, а также других международных финансовых организаций. Также, что еще важнее, оно открывает окно возможностей для привлечения иностранных инвестиций в украинскую экономику.





На сайте МВФ также появилось сообщение о выделении Украине транша в $1 млрд.





"Дальнейший прогресс в налоговой реформе является ключевым фактором, необходимым для устойчивого развития в среднесрочной перспективе. Правительство должно избегать налоговых изменений, которые приведут к росту дефицита бюджета. При этом, фокус должен быть на совершенствовании налогового и таможенного администрирования. Более того, параметрическая пенсионная реформа крайне необходима для снижения дефицита Пенсионного фонда, фискального дефицита и госдолга", — говорится в сообщении со ссылкой на главу МВФ, Кристин Лагард.





По словам заместителя главы Нацбанка Олега Чурия, поступление транша в Украину, как правило, происходит в течение нескольких дней с момента принятия соответствующего решения Советом директоров МВФ.





"Это свидетельствует о поддержке реформ в Украине международной организацией и является сигналом как для отечественных, так и для внешних инвесторов, что наша страна идет правильным путем к восстановлению экономического роста", — подчеркнул Чурий.





Позитивное для Украины решение было принято несмотря на намерение России проголосовать против выделения транша. Так как квота РФ в Фонде равняется 2,72%, а доли стран-партнеров существенно выше (в частности, квота США составляет 17,47%, Германии — 5,61%, Великобритании — 4,24%, Франции — 4,24%), России не удалось заблокировать решение.







