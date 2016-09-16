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Новости
Экономика и Финансы
15 сентября 16, 15:10
Мировые инвесторы любят Германию
германия,Берлин
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Как следует из доклада Минфина Германии, суммарный объем всех частных инвестиций за прошлый год составил порядка 18% ВВП Германии.

Частные инвесторы со всего мира предпочитают инвестировать свои деньги в Германию, сообщает немецкая газета Sueddeutsche Zeitung со ссылкой на неопубликованный доклад Министерства финансов Германии.

Как следует из доклада, суммарный объем всех частных инвестиций в автомобили, технику, оборудование, недвижимость и другие товары за прошлый год составил порядка 18% ВВП Германии. Таким образом Германия, как подчеркивает издание, оказалась на первом месте в списке самых промышленно развитых стран.

Ранее этот список, как говорится далее, возглавляла Франция, которая теперь занимает второе место с показателем в 17%. Затем идут США с показателем в 16% и Великобритания с 14%.

Между тем, в то время как Германия стала лидером по привлечению частных инвестиций, с государственными программами все выглядит совершенно иначе. Так, 90% всех инвестиций берется из частных денег, на долю же государства приходится всего 10%.

В целом до 2020 года рост государственных инвестиций будет составлять почти по 5% ежегодно, добавляет издание.

Inopressa
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