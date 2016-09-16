Кабмин одобрил проект госбюджета на 2017 год

Кабинет министров Украины одобрил проект госбюджета на 2017 год. Такое решение было принято на внеочередном заседании правительства, передает корреспондент ЛІГА.net.





Как сообщил премьер-министр Владимир Гройсман, доходы бюджета предусмотрены на уровне 876,9 млрд грн. Дефицит не должен превысить 3% и составит 77,5 млрд грн. Рост ВВП предполагается на уровне 3%.





"Экономика страны начинает восстанавливаться, и наша задача сделать этот процесс необратимым", - сказал он.





На оборону и безопасность в 2017 году планируется предусмотреть 129 млрд грн. Также приоритетами бюджета следующего года, по словам премьер-министра, будут децентрализация, строительство и реконструкция дорог.





Предусмотрено увеличение расходов на образование и здравоохранение. 5 млрд 816 млн грн планируется выделить на выплату стипендий студентам. На 1 млрд грн планируется увеличить расходы в сфере культуры. Еще 1 млрд грн дополнительно будут выделены дипломатической службе Украины.





Премьер-министр сообщил, что сегодня проект будет подписан и направлен в Верховную Раду.



