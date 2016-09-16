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Новости
Экономика и Финансы
15 сентября 16, 22:50
Кабмин одобрил проект госбюджета на 2017 год
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Как сообщил премьер-министр Владимир Гройсман, доходы бюджета предусмотрены на уровне 876,9 млрд грн
Кабинет министров Украины одобрил проект госбюджета на 2017 год. Такое решение было принято на внеочередном заседании правительства, передает корреспондент ЛІГА.net.

Как сообщил премьер-министр Владимир Гройсман, доходы бюджета предусмотрены на уровне 876,9 млрд грн. Дефицит не должен превысить 3% и составит 77,5 млрд грн. Рост ВВП предполагается на уровне 3%.

"Экономика страны начинает восстанавливаться, и наша задача сделать этот процесс необратимым", - сказал он.

На оборону и безопасность в 2017 году планируется предусмотреть 129 млрд грн. Также приоритетами бюджета следующего года, по словам премьер-министра, будут децентрализация, строительство и реконструкция дорог.

Предусмотрено увеличение расходов на образование и здравоохранение. 5 млрд 816 млн грн планируется выделить на выплату стипендий студентам. На 1 млрд грн планируется увеличить расходы в сфере культуры. Еще 1 млрд грн дополнительно будут выделены дипломатической службе Украины.

Премьер-министр сообщил, что сегодня проект будет подписан и направлен в Верховную Раду.

Источник: liga
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