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Экономика и Финансы
15 сентября 16, 23:24
Вывод Укртрансгаза из управления Нафтогаза грозит дефолтом
Нафтогаз
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Нафтогаз заявляет, что вывод Укртрансгаза из-под управления компании нарушает условия соглашения с ЕБРР и может сорвать отопительный сезон
НАК Нафтогаз Украины заявляет, что изменения устава компании и передача функций управления оператора ГТС компании Укртрансгаз Министерству экономического развития и торговли нарушает кредитные соглашения Нафтогаза и является потенциальным дефолтом по задолженности, гарантированной государством.

Об этом говорится в сообщении пресс-служба Нафтогаза.

"Изменение устава Нафтогаза таким образом, как это произошло на прошлой неделе - это нарушение принципов корпоративного управления OECD и обязательств, которые взяла на себя Украина", - говорится в сообщении.

НАК отмечает, что такая ситуация ставит под угрозу заключение Нафтогазом кредитного соглашения с Всемирного банка на сумму $500 млн, которые необходимы для закупки газа и стабильного прохождения зимнего сезона. "Это также является нарушением условий по кредитному соглашению с ЕБРР и потенциальным дефолтом по задолженности, гарантированной государством", - говорится в сообщении НАКа.

Источник: liga
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