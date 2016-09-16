Вывод Укртрансгаза из управления Нафтогаза грозит дефолтом

НАК Нафтогаз Украины заявляет, что изменения устава компании и передача функций управления оператора ГТС компании Укртрансгаз Министерству экономического развития и торговли нарушает кредитные соглашения Нафтогаза и является потенциальным дефолтом по задолженности, гарантированной государством.





Об этом говорится в сообщении пресс-служба Нафтогаза.





"Изменение устава Нафтогаза таким образом, как это произошло на прошлой неделе - это нарушение принципов корпоративного управления OECD и обязательств, которые взяла на себя Украина", - говорится в сообщении.





НАК отмечает, что такая ситуация ставит под угрозу заключение Нафтогазом кредитного соглашения с Всемирного банка на сумму $500 млн, которые необходимы для закупки газа и стабильного прохождения зимнего сезона. "Это также является нарушением условий по кредитному соглашению с ЕБРР и потенциальным дефолтом по задолженности, гарантированной государством", - говорится в сообщении НАКа.



