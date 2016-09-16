Кабмин предложил повысить минимальную зарплату до 1762 грн

Однако такое повышение запланировано на конец следующего года. Как заверил в четверг вечером, на заседании Кабинета министров Украины премьер-министр Владимир Гройсман, правительство закладывает рост в государственном бюджете на следующий год повышение социальных стандартов.

Он напомнил, что нынешнем году удалось с 1 мая повысить социальные стандарты на 5%. При этом правительство с 1 декабря еще улучшает эти показатели на 10% и теперь на конец года минимальная заработная плата и прожиточный минимум составят 1600 гривен и, соответственно, на первое декабря 2017 года эта цифра поднимется до 1762 гривен, - отметил Гройсман, добавив, что в стране существует необходимость переоценки заработных плат и обновления пенсионной системы.

Правительство сегодня над этими вопросами работает, и мы вскоре выйдем с предложениями к украинскому обществу по необходимым шагам в направлении заработной платы и пенсионного обеспечения, - подытожил глава украинского правительства.

Напомним, в четверг, 15 сентября, Кабинет министров Украины внес в Верховную Раду проект Госбюджета-2017.

Как сообщал УРА-Информ, Кабмин заложил в бюджет-2017 размер дефицита в 77,5 миллиардов гривен.