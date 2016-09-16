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Новости
Экономика и Финансы
16 сентября 16, 10:58
МВФ одобрил действия Украины по долгу перед Россией
МВФ
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Совет директоров Международного валютного фонда признал добросовестными попытки Украины достичь соглашения с РФ относительно урегулирования еврооблигационного долга на $3 млрд и решил, что требования были соблюдены.
Совет директоров Международного валютного фонда (МВФ) признал добросовестными (good faith negotiations) попытки Украины достичь соглашения с РФ относительно урегулирования еврооблигационного долга на $3 млрд, сообщил официальный представитель Фонда Джерри Райс.


"Совет директоров изучил соответствие (попыток Украины — ИФ) определению добросовестных в рамках обновленных правил кредитования (Policy on Non-Toleration of Arrears to Official Creditors) и решил, что требования были соблюдены", — сказал он во время традиционного пресс-брифинга в Вашингтоне в четверг.

Что касается дальнейшего урегулирования указанного вопроса, МВФ, как и ранее, заявляет о поддержке продолжения переговоров между двумя сторонами.

"Мы приветствуем первичные контакты между сторонами и призываем Украину и Россию продолжать переговоры для поиска взаимовыгодного решения, которое сделает свой вклад программу (EFF — ИФ)", — сказал Д.Райс.

Как сообщалось, совет директоров МВФ 8 декабря одобрил изменения в политику кредитования, разрешающие Фонду предоставлять финансирование стране-члену, имеющему задолженность перед официальным кредитором.

Изменения, в частности, распространяются на задолженность перед суверенными кредиторами, которая не была урегулирована в рамках Парижского клуба.

Предполагается, что исполнительный совет МВФ, будет проводить оценку соответствия каждого отдельного случая по трем критериям. К ним относятся следующие: срочная помощь со стороны Фонда является принципиально важной, и страна-должник придерживается всех требований программы МВФ; заемщик предпринимает добросовестные попытки достичь соглашения с кредитором в рамках параметров, установленных программой фонда; решение предоставить финансирование не повлечет нежелательные негативные последствия для возможностей МВФ мобилизовать средства от официальных кредиторов.

Фонд подтвердил, что готов продолжить финансировать Украину, если ее обязательства перед Россией будут соответствовать всем трем критериям обновленных правил кредитования.
Delo
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