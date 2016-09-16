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Экономика и Финансы
16 сентября 16, 12:29
Доллар в обменниках в пятницу значительно подешевел
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В обменных пунктах Украины пятницу, 15 сентября, понизился на 21 копейку.

Наличный евро потерял 24 копейки. Таким образом сегодня доллар можно купить по 26,27 гривен, а евро продается по 29,60 гривен за евро.

Курс покупки доллара сегодня составляет 25,50 - 26,00, продажи 25,55 - 26,50 гривен за доллар. Средний курс покупки доллара составляет 25,8193, продажи - 26,2725 гривен за доллар.

Курс покупки евро составляет 28,10 - 29,10, продажи – 28,65 - 30,00 гривен за евро. Средний курс покупки евро составляет 28,8657, продажи - 29,5995 гривен за евро.

Курс покупки российского рубля составляет 3,200 – 3,950, продажи – 3,900 - 4,300 гривен за 10 рублей. Средний курс покупки рубля составляет 3,709, продажи - 4,089 за 10 рублей.

Напомним, по данным УРА-Информ, в обменных пунктах Украины в четверг, 15 сентября, наличный доллар понизился на 6 копеек. Наличный евро потерял 8 копеек. Таким образом, вчера доллар продавался по 26,48 гривен, в средняя цена евро составила 29,84 гривен.
URA-Inform
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