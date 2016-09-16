Fitch не уверено в платежеспособности Украины

Решение исполнительного совета Fitch Ratings.

"Политическая неопределенность и непростая программа реформ означают, что нельзя исключать задержки с выделением средств Украине в рамках программы МВФ в будущем, что указывает на сохранение у страны внешних факторов уязвимости", — отмечено в документе.

Fitch напоминает, что предоставление Украине третьего кредитного транша было отложено почти на один год, так как политическая напряженность привела к потере предыдущим коалиционным правительством большинства в парламенте и осложнила проведение реформ правительством Владимира Гройсмана, вступившего в должность в апреле.

Изменения, произошедшие с момента одобрения агентством Fitch суверенного рейтинга Украины на уровне "CCC" в мае 2016 года, свидетельствуют, что новое правительство страны предпримет шаги по получению отложенного транша МВФ, но при этом прогресс с необходимыми реформами будет частичным.

"Способность правительства обеспечивать дальнейшие структурные реформы остается неопределенной. Оно имеет не устойчивое большинство в парламенте, а дисциплина в рядах некоторых партиях является слабой", — полагает Fitch.

Агентство также отмечает ослабление финансового давления на Украину в 2016 году, хотя и в контексте более высоких реальных процентных ставок и мер валютного контроля.

"Резервы увеличились в этом году, поскольку центральный ликвидность является слабой, а спрос на иностранную валюту толкает гривню вниз", — сообщается в пресс-релизе.

Низкий суверенный рейтинг Украины отражает реструктуризацию в прошлом году еврооблигаций страны, а также сохраняющийся риск задержек с притоком внешней поддержки, которая подкрепляет резервы и макроэкономическую стабильность. Хотя краткосрочный риск еще одного суверенного дефолта сглаживается необременительным графиком погашения до 2019 года, повышение рейтинга является маловероятным до тех пор, пока власти страны не продемонстрируют на практике общее выполнение программы МВФ, полагают в Fitch.