Фирташ продает бизнес-центр Парус Алиеву

Девелопер Вагиф Алиев выкупает 50% в крупном киевском бизнес-центре Парус у своего партнера Дмитрия Фирташа, сообщили ЛІГА.net несколько собеседников в окружении обоих бизнесменов. Передача прав на половину ТЦ будет безденежной. За долю в Парусе Алиев должен погасить более $50 млн долга компании Фирташа.





Group DF Фирташа владела половиной Паруса через компанию Передовые технологии плюс. Оставшиеся 50% сейчас контролирует компания Мандарин Плаза Вагифа Алиева. "Доля компании Мандарин Плаза в бизнес-центре Парус не изменилась", - сообщил первый замглавы правления Мандарин Плаза Александр Черницкий. "Я это не комментирую", - сказал управляющий директор Group DF Борис Каснянский. Вагиф Алиев также отказался от комментариев, сославшись на незавершенность сделки.





Бизнес-центр Парус - одно из первых зданий класса А, которое было построено в Киеве, рассказывает руководитель департамента стратегического консалтинга компании UTG Виктор Оборский. Его высота - 33 этажа, площадь - 75 000 кв м. До 2010 года Парус был самым высоким зданием столицы. Сейчас вакантность комплекса, по оценкам экспертов, составляет 20%, а помещения в здании арендуют Interpipe, Group DF, Vertex, Райффайзен Банк Аваль, UTG и другие.



