Платят все: как в Польше работает система штрафов

Приехав неделю назад в Варшаву, нас угораздило не закомпостировать билеты в метро - и уже внизу эскалатора мы "попались" в руки паре контролеров (к слову, они всегда ходят парами). Пришлось заплатить штраф - около 3 500 грн. Эта сумма была гораздо больше, чем стоимость билетов на троих из Киева до Варшавы, гораздо больше, чем стоимость такси от вокзала до квартиры по ночному тарифу, и даже больше, чем проездные абонементы на троих на три месяца. Никакие стенания и объяснения, что мы только приехали, не разобрались, что мы не понимаем польского, что сейчас половина второго ночи и мы жутко устали, не возымели минимального воздействия. С нами были вежливы, но непоколебимо настойчивы в выписывании штрафа и удерживании наших паспортов в крепких контролерских руках.





Все еще пребывая в потрясенном состоянии после ночного штрафного инцидента, утром я кинулась изучать правила безболезненного существования в польском городском транспорте, чтобы никогда более не попадать в подобные неприятности.





Самым удобным и менее затратным способом оказалось приобретение городской карты на три месяца стоимостью в 280 злотых. Школьникам, студентам до 26 лет, пожилым людям после 65 лет, инвалидам на такую карту дают 50% скидку. Карта покрывает все виды общественного городского транспорта Польши, выдается с вашим именем и фото, передача ее третьему лицу грозит штрафом - около 200 злотых.





Если же вы не планируете надолго оставаться в стране, вам придется покупать временные билеты - 20 минутный за 3,40 злотых, одноразовый 75 минутный - 4,40 или суточный - 15 злотых.





Плата за проезд немалая, но и автобусы и троллейбусы - предмет гордости поляков: новенькие, чистые, с кондиционерами в жару и обогревом в холодное время года, в большом количестве курсируют по отдельно выделенным полосам, гордо избегая пробок и приезжая минута в минуту.





Абсолютно на каждой автобусной остановке, помимо расписания маршрутов и времени их приезда, висит ознакомительная таблица со штрафами. За проезд без билета - 266 злотых (умножаем на 7), за проезд без документов, подтверждающих право на льготный проезд - 196 злотых, за незакомпостированный билет в метро - 167 злотых. Штраф за курение на остановке общественного транспорта - целых 500 злотых. Если вы оплачиваете сумму штрафа сразу же на месте - возможна скидка до 30%, если у вас нет при себе необходимой суммы - вам выпишут квитанцию, которую необходимо будет оплатить в течении семи дней. Если вы не впишетесь в этот недельный период, заплатить придется больше, с учетом накапливающихся процентов. В случае отказа пассажира без билета предъявить документы - контролер немедленно вызывает полицию, которая вас доставит в участок для установления личности и, к тому же, наложит дополнительный штраф.





Если вы наивно предположите, что сможете хитроумно избежать оплаты штрафной квитанции в Польше. Вы глубоко ошибаетесь - такая вероятность приближается к нулю и возможна только в одном случае, если в ближайшее время вы уезжаете из страны и не собираетесь в нее вернуться. Во всех остальных случаях оплата штрафа неизбежна - для польских служб общественного транспорта эта статья доходов слишком важна и прибыльна, чтобы от нее отказываться.





Исключений для нарушителей нет. Не сомневайтесь, о вашем нарушении оповестят работодателей, ваши данные попадут в реестр должников, по адресу проживания рано или поздно появится судебный пристав. Как только вы пожелаете оформить любой маломальский кредит, контракт на телекоммуникационные услуги, вид на жительство, прописку, карту временного проживания или карту поляка - все ваши неуплаченные штрафы заблокируют любую возможность. Они будут во всей красе и точности фигурировать во всех возможных базах полиции, базах управления по делам иностранцев и так далее.





Есть еще один беспощадный метод взыскания долга. Если у вас есть счет в польском банке, то кредитор может продать свой долг судебному приставу, который с разрешения суда, получит доступ к вашему счету и сам снимет оттуда необходимую сумму, как только она там появится.





Хочу отметить, что указанные суммы штрафов велики и для поляков, так как могут составлять иногда и десятую часть от их зарплаты. Поэтому, скорее всего, сознательно никто себе проблем на голову не ищет, абсолютное большинство граждан неукоснительно соблюдают правила оплаты. И не только штрафов в городском транспорте.





Прошло две недели с момента оплаты нами штрафа в Польше, а эффект воздействия все еще очень чувствуется, неумолимо наталкивая меня мыслями на единственный вывод: как гениально просто придумано и как эффективно работает. Да, штрафы должны быть именно такими - огромными, без исключений и поблажек, чтобы неповадно было. Тогда и вся система будет работать как часики.





Может поэтому у поляков получилось построить цивилизованное и правовое государство?





Ирина Кобыльченко,

Expert, Corporate communications department, Pekao SA