За что голосовала Швейцария на референдуме?

Жители Швейцарии также проголосовали за усиление спецслужб и предоставление им дополнительных возможностей слежки за подозреваемыми в терроризме





Проголосовавшие на референдуме жители Швейцарии отказались от повышения пенсий на 10%, пишет Дождь со ссылкой на Swissinfo. Кроме того, они проголосовали за усиление спецслужб и предоставление им дополнительных возможностей слежки за подозреваемыми в терроризме.





Предложение повысить пенсии проходило с лозунгом "AHVplus - за солидное пенсионное обеспечение". В том случае, если бы инициатива была бы одобрена, в абсолютных цифрах доплата бы составила от 117,50 франков до 325,50 франков.





Повышение пенсий на 10% с 2018 года обошлось бы бюджету в 4 миллиарда франков ежегодно. К 2030 году эта затраты выросли бы до 5,5 миллиарда франков ежегодно.





Инициативу, указывает Swissinfo, отклонили все немецкоговорящие кантоны. Регионы, где преобладает французский и итальянский язык, проголосовали за повышение пенсий. Отклонить предложение призывало правительство и парламент Швейцарии.





Также на референдуме жители Швейцарии проголосовали за новую редакцию закона о разведывательной службе, который позволяет властям контролировать по решению суда не только телефонные разговоры, но и весь интернет-трафик. Спецслужбы, помимо этого, получат возможность запускать "санкционированные государством программы-трояны", устанавливать прослушку разговоров лиц, которых подозревают в терроризме.





За инициативу свои голоса отдали 66,5% жителей Швейцарии.



