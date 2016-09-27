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Экономика и Финансы
26 сентября 16, 08:58
За что голосовала Швейцария на референдуме?
Пенсионеры
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Швейцария на референдуме проголосовала против повышения пенсий
Жители Швейцарии также проголосовали за усиление спецслужб и предоставление им дополнительных возможностей слежки за подозреваемыми в терроризме

Проголосовавшие на референдуме жители Швейцарии отказались от повышения пенсий на 10%, пишет Дождь со ссылкой на Swissinfo. Кроме того, они проголосовали за усиление спецслужб и предоставление им дополнительных возможностей слежки за подозреваемыми в терроризме.

Предложение повысить пенсии проходило с лозунгом "AHVplus - за солидное пенсионное обеспечение". В том случае, если бы инициатива была бы одобрена, в абсолютных цифрах доплата бы составила от 117,50 франков до 325,50 франков.

Повышение пенсий на 10% с 2018 года обошлось бы бюджету в 4 миллиарда франков ежегодно. К 2030 году эта затраты выросли бы до 5,5 миллиарда франков ежегодно.

Инициативу, указывает Swissinfo, отклонили все немецкоговорящие кантоны. Регионы, где преобладает французский и итальянский язык, проголосовали за повышение пенсий. Отклонить предложение призывало правительство и парламент Швейцарии.

Также на референдуме жители Швейцарии проголосовали за новую редакцию закона о разведывательной службе, который позволяет властям контролировать по решению суда не только телефонные разговоры, но и весь интернет-трафик. Спецслужбы, помимо этого, получат возможность запускать "санкционированные государством программы-трояны", устанавливать прослушку разговоров лиц, которых подозревают в терроризме.

За инициативу свои голоса отдали 66,5% жителей Швейцарии. 

Источник: liga
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