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Новости
Экономика и Финансы
26 сентября 16, 16:40
Минсоцполитики о сроках установки газовых счетчиков
газ
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В министерстве заявили, что установка заложена в тарифах на газ.
Установка газовых счетчиков заложена в тарифе на поставку голубого топлива. Об этом заявил министр соцполитики Андрей Рева, сообщает Укринформ.
 
"Стоимость установки счетчика заложена в тариф на услугу", - сказал Рева.
 
Он также напомнил последовательность, в которой счетчики должны быть установлены домохозяйствам.
 
"В законе о коммерческом учете газа четко говорится: те домохозяйства, которые используют газ комплексно для отопления, подогрева воды и приготовления пищи, должны быть обеспечены счетчиками газа до 1 января 2011 года. До 1 января 2016 счетчики должны быть установлены тем, кто использует газ для приготовления пищи и подогрева воды. До 1 января 2018 счетчики должны быть установлены тем, кто использует газ для приготовления пищи", - сказал Рева.
Korrespondent
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Комментарии (1)
Игорь Вчера, 20:20
Действующим законодательством не предусмотрена возможность установки общедомового прибора учета газа. Счетчики должны быть установлены в каждой квартире, поскольку требуется индивидуальный учет. Многоквартирный дом не может быть потребителем, поскольку договоры на поставку топлива газовые компании заключают с каждым пользователем услуги отдельно.
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