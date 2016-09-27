Минсоцполитики о сроках установки газовых счетчиков

Установка газовых счетчиков заложена в тарифе на поставку голубого топлива. Об этом заявил министр соцполитики Андрей Рева, сообщает Укринформ.

"Стоимость установки счетчика заложена в тариф на услугу", - сказал Рева.

Он также напомнил последовательность, в которой счетчики должны быть установлены домохозяйствам.

"В законе о коммерческом учете газа четко говорится: те домохозяйства, которые используют газ комплексно для отопления, подогрева воды и приготовления пищи, должны быть обеспечены счетчиками газа до 1 января 2011 года. До 1 января 2016 счетчики должны быть установлены тем, кто использует газ для приготовления пищи и подогрева воды. До 1 января 2018 счетчики должны быть установлены тем, кто использует газ для приготовления пищи", - сказал Рева.