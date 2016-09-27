Новое украинское оружие разваливается после первых выстрелов

Украинские военные, взявшие в руки такое оружие, всерьез напуганы. Ведь новые образцы скоро должны поступить в войска. Потому что старые запасы на складах заканчиваются. Производить новое оружие взялось уважаемое столичное специализированное предприятие. За немалые деньги.





Военных понять нетрудно. Будет не до смеха, если пулемет вот так поведет себя во время боя.





А это еще одно детище укратнского военно-промышленного комплекса. Миномет «Молот». По словам производителей, он сделан из новых материалов, имеет усовершенствованный механизм и прицел. Бьет точнее и надежнее.





Но как показали испытания, орудие опасно не только для врага. Летом, осваивая миномет на полигоне, погиб командир расчета и девять человек получили ранения. «Молот» взорвался на своей позиции. Созданная комиссия до сих пор решает, кто виноват.





Месяц спустя еще одно подразделение получило в руки «молоты». Результат снова огорчил.





Прямо по сварочному шву отвалился горизонтирующий механизм от двуноги. Механизм вертикальной наводки заклинил после третьего-пятого выстрела.





Новейшие КМ и «Молот» – это по сути клоны советских пулемета Калашникова и миномета «Сани». Так зачем же украинская армия хорошее оружие меняет на обновленное с дефектами?





Пулемет «Максим», ДШК, противотанковое ружье – эти динозавры, современники еще Первой и Второй мировых войн, все чаще появляются в руках украинских бойцов.





Это является признаком, что в полной степени оснастить удвоившуюся армию по численности, обеспечить новые бригады образцами вооружений в принципе со складов уже не получается.





Та же ситуация с минометами.





То есть вооружение менять необходимо. Украинская оборонка попала в неприятную ситуацию: старое оружие заканчивается, а новое до ума не довели.





Относительно миномета возник еще один вопрос: почему «Молот», состоящий из металлических трубы, поддона и треноги, стоит почти полмиллиона гривен. В «Укроборонпроме» заявили, что сербский аналог вообще в два раза дороже. Более внятно объяснил ситуацию опять же Бирюков.





Из цены миномета в 483 000 гривен почти половина денег возвращается в бюджет… В виде налогов на зарплату, аренды земли под заводом, НДС и прочего. И зарплаты на государственном предприятии – белые, то есть платятся все-все-все налоги.





В целом украинская оборонка за последние два года сделала громадный прорыв. В армию попали десятки новых отечественных образцов вооружения, начиная с автоматов и заканчивая тяжелой бронетехникой. Многие изобретения стали уникальными. Но, опять же, после кропотливых испытаний и доработок.



