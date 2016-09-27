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Экономика и Финансы
27 сентября 16, 11:25
Доллар в обменниках во вторник понизился на четыре копейки
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В обменных пунктах Украины во вторник, 27 сентября, наличный доллар понизился на 4 копейки.

Наличный евро повысился на 2 копейки. Таким образом, сегодня доллар продается по 26,13 гривен, а евро можно купить по 29,45 гривен.

Курс покупки доллара сегодня составляет 25,00 - 26,00, продажи 25,90 - 26,35 гривен за доллар. Средний курс покупки доллара составляет 25,7388, продажи - 26,1275 гривен за доллар.

Курс покупки евро составляет 28,05 - 29,10, продажи – 29,00 - 29,65 гривен за евро. Средний курс покупки евро составляет 28,7957, продажи - 29,4532 гривен за евро.

Курс покупки российского рубля составляет 2,000-4,000, продажи - 3,980 - 4,400 гривен за 10 рублей. Средний курс покупки рубля составляет 3,772, продажи - 4,101 за 10 рублей.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в обменных пунктах Украины в понедельник, 26 сентября, наличный доллар повысился на 6 копеек. Наличный евро повысился на 19 копеек. Таким образом вчера доллар продавался по 26,17 гривен, а евро можно было купить по 29,43 гривен.
URA-Inform
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