Польша продаст Украине оружие

Об этом сообщает "Rzeczpospolita", передает "ZN,ua". Польша начала сотрудничать с Украиной еще в 2014 году, после возникновения конфликта между Украиной и Россией. Первыми поставками в Украину были шлемы, военное обмундирование, бронежилеты, баллистические щиты. Потом уже Польша начала поставлять боевые средства: приборы ночного видения, системы наблюдения для бронетехники и электрооптические приборы для личного состава.

Со стороны Украины производственные центры "Прогресс" и "Луч" разрабатывают для польских компаний лазерные системы навдения для гаубиц и артиллерийских установок, а также противотанковых управляемых ракет Pirat.

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