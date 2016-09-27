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Новости
Экономика и Финансы
27 сентября 16, 12:35
Польша продаст Украине оружие
оружие
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Польские компании планируют наладить взаимовыгодные отношения с Украиной в сфере производства военной техники и оружия.

Об этом сообщает "Rzeczpospolita", передает "ZN,ua". Польша начала сотрудничать с Украиной еще в 2014 году, после возникновения конфликта между Украиной и Россией. Первыми поставками в Украину были шлемы, военное обмундирование, бронежилеты, баллистические щиты. Потом уже Польша начала поставлять боевые средства: приборы ночного видения, системы наблюдения для бронетехники и электрооптические приборы для личного состава.

Со стороны Украины производственные центры "Прогресс" и "Луч" разрабатывают для польских компаний лазерные системы навдения для гаубиц и артиллерийских установок, а также противотанковых управляемых ракет Pirat.

В
URA-Inform
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