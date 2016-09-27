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Новости
Экономика и Финансы
27 сентября 16, 13:46
Украина на перевозку опасных грузов получит 1,2 млн евро
радиация
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Евросоюз выделит 1 млн 200 тыс. евро на улучшение украинской мультимодальной системы транспортировок опасных грузов.

Речь – о перевозках автомобильным, а также морским и речным транспортом согласно общеевропейским нормам и стандартам. Об этом в рамках конференции по внедрению проекта международной помощи ЕС Twinning заявил глава отдела программ внешней помощи "Энергетика, транспорт, окружающая среда" - Иоганнес Баур.

Перед Украиной, по его словам, стоят огромные задачи по Соглашению об ассоциации с ЕС, и в области транспорта в т.ч.. У нас бюджет 1,2 млн евро – с целью усиления институциональной способности Украины.

Как сообщал УРА-Информ, в зоне АТО был задержан нелегальный груз на полмиллиона гривен.
URA-Inform
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