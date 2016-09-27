Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
29.17
USD
25.90
RUB
0.40
EUR
29.02
USD
25.80
RUB
0.40
EUR
29.37
USD
26.10
RUB
0.41
Новости
Экономика и Финансы
27 сентября 16, 13:48
Гройсман недоволен системой администрирования налогов
Гройсман
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Система администрирования налогов должна быть изменена.

Команда Министерства финансов и сам министр разработали достаточно хороший документ, который может лечь в основу изменений в налоговую систему. Они необходимы в первую очередь, для того, чтобы упростить администрирование - то, за что постоянно цепляются проверяющие.

Об этом во вторник, 27 сентября, во время заседания Кабинета министров заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман. По его словам, этот вопрос сегодня очень важен. Даже больше, чем сами ставки налогов, которые, в принципе, являются приемлемыми.

Я думаю, что в ближайшее время Министерство финансов внесет свои предложения правительству, правительство рассмотрит и после этого мы можем говорить, что совместно с парламентом мы можем сопровождать эти изменения и они качественно изменят ситуация по администрированию налогов" - заявил Гройсман.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, наряду с росписью бюджета могут быть внесены некоторые изменения в Налоговый кодекс. Во время рассмотрения проекта бюджета на 2016 год планировалось, что в июле правительство представит новую редакцию Налогового кодекса, однако этого так и не случилось.
URA-Inform
Ещё по теме:
Как Украина прожила целый год без финпомощи
Проект госбюджета на 2017 год внесут в Раду на днях
Кубив об ожиданиях Украины
Кабмин обнародовал Госбюджет на 2017 год
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Дневной обзор рынка наличной валюты Киева на 27/09
noimageУкраина на перевозку опасных грузов получит 1,2 млн евро
noimageПольша продаст Украине оружие
noimageДоллар в обменниках во вторник понизился на четыре копейки
noimageУтренний обзор рынка наличной валюты Киева на 27/09
Лента новостей
Загрузка...