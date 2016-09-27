Гройсман недоволен системой администрирования налогов

Команда Министерства финансов и сам министр разработали достаточно хороший документ, который может лечь в основу изменений в налоговую систему. Они необходимы в первую очередь, для того, чтобы упростить администрирование - то, за что постоянно цепляются проверяющие.

Об этом во вторник, 27 сентября, во время заседания Кабинета министров заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман. По его словам, этот вопрос сегодня очень важен. Даже больше, чем сами ставки налогов, которые, в принципе, являются приемлемыми.

Я думаю, что в ближайшее время Министерство финансов внесет свои предложения правительству, правительство рассмотрит и после этого мы можем говорить, что совместно с парламентом мы можем сопровождать эти изменения и они качественно изменят ситуация по администрированию налогов" - заявил Гройсман.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, наряду с росписью бюджета могут быть внесены некоторые изменения в Налоговый кодекс. Во время рассмотрения проекта бюджета на 2016 год планировалось, что в июле правительство представит новую редакцию Налогового кодекса, однако этого так и не случилось.