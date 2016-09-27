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Экономика и Финансы
27 сентября 16, 20:06
Серьезные штрафы грозят украинцам с 1 октября
налог на недвижимость
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С 1 октября в Украине владельцы квартиры, которые получили квитанции, но так и не заплатили налог на роскошь, будут вынуждены заплатить штраф в 20%.
Об этом пишет "Сегодня".

Налог на недвижимость платится один раз в год, а начисляется на дополнительные квадратные метры квартиры (свыше 60 кв. м) или дома (120 кв. м).

Ставку самого налога устанавливают местные советы, хотя она не может превышать 2% от минимальной зарплаты, однако в 2017-м этот потолок увеличится до 3%.

Ставки налога на недвижимость в Украине


29 грн/кв. м (2%)  Одесская, Сумская, Днепропетровская, Запорожская и Луганская области.


7.25 грн/кв. м (0.5%)  Львовская, Донецкая, Кировоградская области.


14.5 грн/кв. м (1%)  Остальные регионы.

Налог на недвижимость платится один раз в год.

Начисляется на дополнительные квадратные метры квартиры (свыше 60 кв. м) или дома (120 кв. м).

Также напомним, что владельцам квартир, площадь которых превышает 300 "квадратов": при такой недвижимости к налогу прибавляется еще 25 тыс. гривен.

По правилам, которые вступили с 1 июля, налог необходимо было заплатить до конца августа (60 дней после начала действия закона). За опоздание в ГФС обещали накладывать штрафы: в первый месяц — 10% от суммы, во второй — 20%.

При этом юристы отмечают, что в дальнейшем дело может дойти и до конфискации имущества. Однако в начале сентября фискалы поменяли крайние сроки — теперь налог нужно заплатить в течение 60 дней с момента вручения квитанции. 

Это связано с тем, что многие так и не получили своих квитанций в обещанные сроки.

Ранее siteua.org рассказал о всех тонкостях оплаты налога на недвижимость.

Источник: obozrevatel
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