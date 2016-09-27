Серьезные штрафы грозят украинцам с 1 октября

Об этом пишет "Сегодня".





Налог на недвижимость платится один раз в год, а начисляется на дополнительные квадратные метры квартиры (свыше 60 кв. м) или дома (120 кв. м).





Ставку самого налога устанавливают местные советы, хотя она не может превышать 2% от минимальной зарплаты, однако в 2017-м этот потолок увеличится до 3%.





Ставки налога на недвижимость в Украине









29 грн/кв. м (2%) Одесская, Сумская, Днепропетровская, Запорожская и Луганская области.



7.25 грн/кв. м (0.5%) Львовская, Донецкая, Кировоградская области.



14.5 грн/кв. м (1%) Остальные регионы.

Налог на недвижимость платится один раз в год.

Начисляется на дополнительные квадратные метры квартиры (свыше 60 кв. м) или дома (120 кв. м).

Также напомним, что владельцам квартир, площадь которых превышает 300 "квадратов": при такой недвижимости к налогу прибавляется еще 25 тыс. гривен.





По правилам, которые вступили с 1 июля, налог необходимо было заплатить до конца августа (60 дней после начала действия закона). За опоздание в ГФС обещали накладывать штрафы: в первый месяц — 10% от суммы, во второй — 20%.





При этом юристы отмечают, что в дальнейшем дело может дойти и до конфискации имущества. Однако в начале сентября фискалы поменяли крайние сроки — теперь налог нужно заплатить в течение 60 дней с момента вручения квитанции.





Это связано с тем, что многие так и не получили своих квитанций в обещанные сроки.







