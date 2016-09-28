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Экономика и Финансы
28 сентября 16, 09:04
Как печатается гривна? Фоторепортаж с банкнотной фабрики
Деньги
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Нацбанк показал, как печатают памятные банкноты и обычные деньги
Необходимость создания собственной фабрики по производству банкнот в Украине возникла в ходе проведения денежной реформы 1996 года. До появления собственной фабрики гривны изготовляли в Канаде и Великобритании. Банкнотная фабрика Национального Банка начала свою работу в 1994 году на базе завода Алмаз.  При фабрике работает Банкнотно-монетный двор НБУ. Сейчас изготовлением гривен и копеек занимается исключительно Банкнотно-монетный двор НБУ.

В апреле 1997 года закончено строительство Малинской фабрики банкнотной бумаги, с введением в действие которой Украина имеет замкнутый цикл по производству денежных знаков.

На сегодняшний день минимальная печатаемая купюра на банкнотной фабрике - 2 гривны. Самую ходовую одногривневую банкноту постепенно заменят монетой.

За год на фабрике выпускается около 1,8 млрд банкнот. За всю историю существования на фабрике выпустили 16 млрд банкнот. За последние семь лет с оборота на фабрику не вернули ни одной некачественной банкноты.

На фабрике также печатают памятные монеты банкноты НБУ. К 20 летию денежной реформы на  фабрике запустили в печать памятную купюру 20 гривень. Банкнота приурочена также к 160-летию от дня рождения Ивана Франка, чей портрет изображен на купюре.

Национальный банк провел экскурсию на фабрику и показал, как печатают памятную монету и обычные деньги.



Памятная банкнота 20 гривень поступила в оборот 1 сентября 2016 года.


Банки и банкоматы не выдают эту банкноты, ее можно приобрести только в подразделениях НБУ. 



Стоит памятная купюра 27 гривень. В специальном конверте 31 гривня.



Тираж купюры 1 млн штук



Имеет коллекционную ценность. Но в случае необходимости банкнотой можно рассчитатся по номиналу.



Обновленный дизайн и защита усилены новым оптическо-сменными элементом "160 років від дня народження".





Краски, которые используются в производстве



Проверка новой продукции





Веер из денег



Как считают деньги на фабрике



Денежное полотно



Готовые деньги.





Источник: liga
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