МВФ недоволен темпами роста экономики Украины

Сдерживающими факторами в основном являются неустойчивость цен на ресурсы, торговые проблемы с Россией и слабость финансового сектора. Такое мнение высказал на пресс-конференции в Киеве во вторник, 27 сентября, постоянный представитель Международного валютного фонда в Украине Жером Ваше.

По его словам, сегодня экономика страны достигла макроэкономической стабилизации и уже видно постепенное ее оздоровление. Сейчас рост на 1,5 процента, как и прогнозирует МВФ в 2016 году. Но это умеренное оздоровление.

Мы хотели бы видеть более устойчивое, - пояснил он, добавив, что есть необходимый рост, но еще недостаточный для поддержки оздоровления экономики.

Напомним, МВФ провел стресс-тест для Украины. Согласно ему, сохраняются риски относительно стойкости государственного долга, а также падения гривны до 46 гривен за доллар в случае шоковой девальвации.

Как сообщал УРА-Информ, Украина во вторник получила от Государственного департамента Соединенных Штатов Америки дипломатическую ноту по кредитным гарантиям объемом миллиард долларов.