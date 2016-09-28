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Экономика и Финансы
28 сентября 16, 10:40
МВФ недоволен темпами роста экономики Украины
МВФ
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Экономика Украины восстанавливается очень медленными темпами.

Сдерживающими факторами в основном являются неустойчивость цен на ресурсы, торговые проблемы с Россией и слабость финансового сектора. Такое мнение высказал на пресс-конференции в Киеве во вторник, 27 сентября, постоянный представитель Международного валютного фонда в Украине Жером Ваше.

По его словам, сегодня экономика страны достигла макроэкономической стабилизации и уже видно постепенное ее оздоровление. Сейчас рост на 1,5 процента, как и прогнозирует МВФ в 2016 году. Но это умеренное оздоровление.

Мы хотели бы видеть более устойчивое, - пояснил он, добавив, что есть необходимый рост, но еще недостаточный для поддержки оздоровления экономики.

Напомним, МВФ провел стресс-тест для Украины. Согласно ему, сохраняются риски относительно стойкости государственного долга, а также падения гривны до 46 гривен за доллар в случае шоковой девальвации.

Как сообщал УРА-Информ, Украина во вторник получила от Государственного департамента Соединенных Штатов Америки дипломатическую ноту по кредитным гарантиям объемом миллиард долларов.
URA-Inform
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