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Новости
Экономика и Финансы
28 сентября 16, 11:57
Рейтинг конкурентоспособности: Украина сползла на 85 место
финансы
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За год Украина опустилась на 85 место среди 138 государств в рейтинге глобальной конкурентоспособности.

Тогда как в прошлом году Украины была на 79 месте среди 140 стран. Как сказано в "Отчете о глобальной конкурентоспособности 2016-2017", опубликованном Всемирным экономическим форумом, ниже Украины на одну ступень оказалась Греция, которая заняла 86 место.

Впереди нее на 84 позиции расположилась Намибия. В то же время пятерку лидеров в рейтинге возглавила Швейцария, за ней следуют Сингапур, Соединенные Штаты Америки, Нидерланды и Германия.

Наименее конкурентоспособной страной признан Йемен.

При этом составители рейтинга отметили, что наиболее проблематичными факторами, которые влияют на бизнес в Украине, является коррупция, политическая нестабильность, инфляция, неэффективная правительственная бюрократия и доступ к финансированию. Кроме этого, на слабую конкурентоспособность Украины влияет преступность, плохое здоровье общества и малообразованная рабочая сила.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в прошлом году Украина опустилась на 79 место в рейтинге глобальной конкурентоспособности.
URA-Inform
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