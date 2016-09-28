Встреча Данилюка с Силуановым по "долгу Януковича" отложена

Глава Минфина РФ Антон Силуанов рассчитывает встретиться с министром финансов Украины Александром Данилюком после осенней сессии МВФ и Всемирного Международного валютного фонда и Всемирного банка и заседании финансовой G20 в Вашингтоне 6-9 октября. Соответственно, отменилась и планировавшаяся ранее в Вашингтоне встреча с Александром Данилюком по вопросу о долге перед РФ по евробондам на $3 млрд.

"Надеемся перенести встречу на более поздний срок, надеемся, что она произойдет на территории посредника, в данном случае — ФРГ", — сказал Силуанов журналистам в среду.

"Возможно, в Германии встретимся", — добавил он.

Как сообщалось, в октябре 2015 года после длившихся около полугода переговоров держатели 13 из 14 выпусков еврооблигаций Украины на общую сумму $14,36 млрд и 600 млн евро поддержали их реструктуризацию. Она предполагает обмен 80% суммы на новые еврооблигации с пролонгацией срока погашения на четыре года, 20% — на государственные деривативы, выплаты по которым в 2021-2040 гг. будут зависеть от темпов роста ВВП страны.

Согласия не было получено лишь по евробондам на $3 млрд со сроком погашения 20 декабря 2015 года, выкупленным Россией на средства Фонда национального благосостояния в конце 2013 года. РФ отказалась обсуждать реструктуризацию на общих условиях, настаивая на суверенном, а не коммерческом, характере долга.

Как сообщалось, Украина 27 мая 2016 года подала в Высокий суд Англии возражения против иска РФ в отношении Украины.

Украина указывает, что заключенный в декабре 2013 года договор о заимствовании является недействительным и не подлежит принудительному исполнению. Среди причин, в частности, нарушение внутреннего законодательства и нормативных процедур при выпуске еврооблигаций на $3 млрд, которые в дальнейшем были выкуплены Россией на средства Фонда национального благосостояния, а также давление со стороны РФ в течение всего 2013 года с целью не допустить заключения Украиной Соглашения об ассоциации с ЕС.

МВФ признал суверенный характер долга, но сохранил возможность продолжения финансирования Украины, несмотря на мораторий на выплату долга по указанным еврооблигациям. В итоге 17 февраля 2016 года трасти — The Law Debenture Trust Corporation PLC, действующей по указанию Российской Федерации — подала в Высокий суд Англии иск о взыскании задолженности с Украины. Интересы истца в суде представляет международная юридическая компания Norton Rose Fulbright.

Минфин Украины в этом производстве привлек Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan — ведущую международную юридическую фирму, специализирующуюся на представительстве в судах.