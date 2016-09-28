Евровидение-2017 может принести в бюджет Киева 600 млн грн

Доход Киева от проведения конкурса Евровидение-2017 может составить 600 миллионов гривен , говорится в сообщении пресс-службы киевской государственной администрации.

При этом ранее сообщалось, что стоимость Евровидения-2017 в Киеве составит 1,2 миллиарда гривен (45 миллионов долларов).

"В целом, по прогнозам исполнительного органа, только от проведения песенного конкурса Евровидение-2017 столица может получить 600 млн гривен", - говорится в сообщении.

Кроме того, начальник управления туризма исполнительного органа Киевсовета Антона Тараненко сообщил, что по предварительным расчетам на этот конкурс приедет более 20 тысяч иностранцев.

В начале августа Кабинет министров выделил на проведение Евровидение 15 миллионов евро (почти 17 миллионов долларов).