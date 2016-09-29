Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
29.07
USD
25.90
RUB
0.40
EUR
29.01
USD
25.88
RUB
0.40
EUR
29.26
USD
26.06
RUB
0.41
Новости
Экономика и Финансы
29 сентября 16, 09:09
Молдова запретила ввоз украинской свинины
свинина
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Правительство Молдовы приняло решение временно приостановить ввоз свинины из Украины.

Соответствующее решение было принято в среду, 28 сентября, на заседании правительства, созванного премьер-министром страны Павлом Филипом.

Глава молдавского Кабмина, при это отметил, что было проведено заседание Комиссии по чрезвычайным ситуациям, на котором был утвержден План мероприятий по предотвращению распространения африканской чумы свиней на территории Республики.

Как сообщает государственное информагентство "Молдпрес", в частности, документ предусматривает, что Национальному агентству по безопасности пищевых продуктов поручено координировать действия по предотвращению распространения африканской чумы свиней на территории Молдовы и обеспечит необходимые средства для проведения мероприятий по контролю над вирусом.

Напомним, африканская чума свиней или болезнь Монтгомери, это вирусное заболевание домашних и диких свиней. Для человека вирус АЧС опасности не несет. Заболевание передается при прямом контакте больных животных и здоровых, через продукты из свинины, клещами и механически. Вакцины от заболевания пока нет.

Как сообщал УРА-Информ, с начала 2016 года в Украине зарегистрировано больше 50 случаев АЧС, в то время как в 2015 году было зафиксировано 40 вспышек.
URA-Inform
Ещё по теме:
Ученые на пороге создания "универсальной вакцины от рака"
Украина стала поставлять электроэнергию в Беларусь
Ток помагает улучшить рабочую память человека
Африканская чума свиней атакует Украину
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Доллар за 46 грн. Миф или реальность
noimageВечерний обзор рынка наличной валюты Киева на 28/09
noimageЕвровидение-2017 может принести в бюджет Киева 600 млн грн
noimageВстреча Данилюка с Силуановым по "долгу Януковича" отложена
noimageДневной обзор рынка наличной валюты Киева на 28/09
Лента новостей
Загрузка...