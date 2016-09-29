Молдова запретила ввоз украинской свинины

Соответствующее решение было принято в среду, 28 сентября, на заседании правительства, созванного премьер-министром страны Павлом Филипом.

Глава молдавского Кабмина, при это отметил, что было проведено заседание Комиссии по чрезвычайным ситуациям, на котором был утвержден План мероприятий по предотвращению распространения африканской чумы свиней на территории Республики.

Как сообщает государственное информагентство "Молдпрес", в частности, документ предусматривает, что Национальному агентству по безопасности пищевых продуктов поручено координировать действия по предотвращению распространения африканской чумы свиней на территории Молдовы и обеспечит необходимые средства для проведения мероприятий по контролю над вирусом.

Напомним, африканская чума свиней или болезнь Монтгомери, это вирусное заболевание домашних и диких свиней. Для человека вирус АЧС опасности не несет. Заболевание передается при прямом контакте больных животных и здоровых, через продукты из свинины, клещами и механически. Вакцины от заболевания пока нет.

Как сообщал УРА-Информ, с начала 2016 года в Украине зарегистрировано больше 50 случаев АЧС, в то время как в 2015 году было зафиксировано 40 вспышек.