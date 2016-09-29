Минфин: Украина готова к переговорам по "долгу Януковича"

Украина уверена в своей правоте и сосредоточена на подготовке к слушанию, которые должны состоятся в январь 2017 года. Однако на сегодняшний день остается открытой для возможности мирного урегулирования спора, если для этого будут найдены приемлемые основания.

Об этом заявили журналистам в Министерстве финансов страны. Комментируя перенос ожидавшейся в Вашингтоне российско-украинской встречи по этому вопросу, в ведомстве заверили, что Украина готова вступить в дальнейшие переговоры о возможном разрешения спора и вести любые такие переговоры, которые могут состоятся в подходящее время и никоим образом не будут вредить стране в данном судебном производстве.

В Минфине также напомнили, что позиция Украины четко изложена в возражениях против иска, поданных Украиной 27 мая 2016 года в рамках производства, идущего в английском суде.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в среду министр финансов России Антон Силуанов заявил, что Россия откладывает переговоры с Украиной по так называемому "долгу Януковича", которые должны были состоятся в начале октября в Вашингтоне. При этом российские министр заверил, что переговоры могут состоятся в Германии, но когда именно не уточнил.