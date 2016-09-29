Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
29.07
USD
25.90
RUB
0.40
EUR
29.05
USD
25.88
RUB
0.41
EUR
29.30
USD
26.09
RUB
0.41
Новости
Экономика и Финансы
29 сентября 16, 09:16
Минфин: Украина готова к переговорам по "долгу Януковича"
Данилю,Данилюк
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Украина готова к переговорам с Россией о трех миллиардах долларов долгу по еврооблигациям.

Украина уверена в своей правоте и сосредоточена на подготовке к слушанию, которые должны состоятся в январь 2017 года. Однако на сегодняшний день остается открытой для возможности мирного урегулирования спора, если для этого будут найдены приемлемые основания.

Об этом заявили журналистам в Министерстве финансов страны. Комментируя перенос ожидавшейся в Вашингтоне российско-украинской встречи по этому вопросу, в ведомстве заверили, что Украина готова вступить в дальнейшие переговоры о возможном разрешения спора и вести любые такие переговоры, которые могут состоятся в подходящее время и никоим образом не будут вредить стране в данном судебном производстве.

В Минфине также напомнили, что позиция Украины четко изложена в возражениях против иска, поданных Украиной 27 мая 2016 года в рамках производства, идущего в английском суде.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в среду министр финансов России Антон Силуанов заявил, что Россия откладывает переговоры с Украиной по так называемому "долгу Януковича", которые должны были состоятся в начале октября в Вашингтоне. При этом российские министр заверил, что переговоры могут состоятся в Германии, но когда именно не уточнил.
URA-Inform
Ещё по теме:
Деньги Януковича вернут уже в начале следующего года
Какие страны покупают украинский мед?
РФ своими бомбардировщиками уничтожает успехи дипломатии
Бесполетная зона над Сирией как шанс выхода из тупика
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Утренний обзор рынка наличной валюты Киева на 29/09
noimageМолдова запретила ввоз украинской свинины
noimageДоллар за 46 грн. Миф или реальность
noimageВечерний обзор рынка наличной валюты Киева на 28/09
noimageЕвровидение-2017 может принести в бюджет Киева 600 млн грн
Лента новостей
Загрузка...