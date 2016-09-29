Филатов выписал себе и замам премию в 800%

Соответствующее решение принято на заседании Днепровского горсовета. Как сказано в сообщении, опубликованном на официальном сайте горсовета, за принятие соответствующего решение проголосовали поддерживающее Филатова большинство фракции БПП, "Самопомощи", "Укропа" и еще некоторые депутаты.

В решении, в частности, сказано, что ежемесячно будет выделятся премирование в границах средств, заложенных на премирование в сметах на удержание городского совета и его исполнительных органов на 2016 год и экономии фонда оплаты труда в размерах, что не превышают граничный размер, определенный в дополнении.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, ранее Борис Филатов заявлял, что бюджет громады Днепра вырос почти вдвое и в 2017 году может достичь 12 миллиардов гривен благодаря текущему перевыполнению.