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Новости
Экономика и Финансы
29 сентября 16, 14:46
Сокращение расходов замедлит рост украинской экономики
ввп
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Сокращение расходов с 50% до 44% к ВВП приведет к замедлению роста украинской экономики к концу этого года.

Сокращение доли расходов к ВВП спровоцирует сворачивание украинской экономики к концу 2016 года, уверен Александр Вальчишен. Такую позицию он высказал на в ходе Odessa Financial Forum, организованном компанией ICU.

Как отметил эксперт, за первых два квартала 2016 года украинская экономика показала рост 2,4% благодаря высоким госрасходам, но после сокращения к концу года, в соответствии с прогнозами банка, ее рост едва превысит 1%.

"Роль фискальной политики у нас неполноценная, но именно потребление правительства (госрасходы — ред.) поддерживало рост экономики все это время. Если бы мы (в 2014-2015 ред.) сокращали расходы, экономика бы сократилась еще больше. Потому я считаю, что если сейчас проводить фискальную консолидацию, это существенно замедлит экономический рост Украины", — отметил Вальчишен.

По его словам, нынешняя рецессия хуже той, с которой Украина столкнулась в 2008 году, но очень похожа на
Delo
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