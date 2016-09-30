В Украине сегодня стартовала судебная реформа

30 сентября 2016 года стартовала судебная реформа в Украине, поскольку вступает в силу Закон Украины О внесении изменений в Конституцию Украины (в части правосудия) № 1401-VIII и Закон Украины О судоустройстве и статусе судей № 1402-VIII.





Как сообщает ЮРЛИГА, одновременно со вступлением в силу этих законов утрачивает силу Закон О судоустройстве и статусе судей № 453-VI, кроме положений, указанных в пунктах 7, 23, 25, 36 Заключительных и переходных положений.





"Принятие вышеуказанных законов является одним из ключевых этапов обновленной судебной реформы, и надеемся, позволит преобразовать систему судоустройства, обновить судейский корпус, а так же создать реальную модель функционирования независимой судебной власти, которая бы удовлетворила общественный запрос на справедливый и эффективный суд в Украине", - отметил управляющий партнер АГ "Юр. КомМ" Руслан Чернолуцкий.





Данная судебная реформа в части внесения изменений в Конституцию, дает такую возможность гражданину обратиться непосредственно и напрямую в Конституционный Суд.





В Законе Украины О внесении изменений в Конституцию Украины (в части правосудия) от 2 июня 2016 года №1401 - VIII, в статье 1511, уже вводится понятие конституционной жалобы.





Изменения в Конституцию Украины в этой части гласят, что "Конституционный Суд Украины решает вопрос о соответствии Конституции Украины (конституционность) закона Украины по конституционной жалобе лица, которое считает, что примененный в окончательном судебном решении в его деле закон Украины противоречит Конституции Украины. Конституционная жалоба может быть подана в случае, если все другие национальные средства юридической защиты исчерпаны".





Для судей предусмотрено увеличение зарплат и ограничение неприкосновенности. Законом отменяется 5-летний срок назначения судей, которые назначаются бессрочно.





Высший совет юстиции заменит Высший совет правосудия, который будет давать согласие на задержание, арест и увольнение судей.





2 июня Верховная Рада 335 голосами приняла изменения в Конституцию в части правосудия. Изменения в Основной Закон деполитизируют и обеспечивают независимость судов и перезагрузку судейского корпуса.





В Администрации президента ЛІГА.net заметили, что другого пути для преодоления коррупции в судах, кроме как радикальное повышение оплаты труда судей - нет.



