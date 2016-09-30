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Экономика и Финансы
30 сентября 16, 11:11
ЕС предоставил Украине дополнительные торговые преференции
ЕС
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Еврокомиссар по торговле сообщила о дополнительных торговых преференциях для Украины
Европейская комиссия предоставляет Украине дополнительные торговые преференции. Об этом сообщила еврокомиссар по торговле Сесилия Мальстрем в своем Twitter, передает ЕП.

"Рада снова быть в Киеве. Продолжается рабочий ужин с Павлом Климкиным. Рада сообщить о дополнительных торговых преференциях для Украины", - говорится в сообщении. 

Напомним, о намерениях относительно выделения Украине дополнительных торговых преференций стало известно в конце июля после встречи Сесилии Мальмстрем с премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом. Тогда премьер заявил, что ЕС должен решительно поддержать Украину в контексте российских транзитных и торговых ограничений. 

28 сентября в штаб-квартире ВТО в Женеве началась процедура первого обзора торговой политики РФ. В обсуждении приняли участие представители около 50 делегаций. Делегация Украины в своем выступлении акцентировала внимание на ряде ограничений и запретов, введенных РФ в отношении товаров украинского происхождения, их транзита через территорию России в третьи страны. Украинская делегация выразила позицию о несоответствии таких дискриминационных мер положением соглашений ВТО. Итоговое заседание органа по торговой политике РФ продолжится 30 сентября.  

Источник: liga.net
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