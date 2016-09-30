Почем земля в Украине? - Фото

Средняя стоимость украинских сельскохозяйственных земель на конец 2014 года составила 21,9 тыс. грн или $1389 за гектар. Об этом говорится в прогнозе компании IMF group of Ukraine.

Стоит отметить, что по неофициальным данным к 1 кварталу 2016 года из-за мораторий на продажу земли.

Отметим, что государственная служба по вопросам геодезии, картографии и кадастра (Госгеокадастр) оценивает экономический эффект от возможного запуска земельного рынка в Украине на уровне $8 млрд. При этом, по словам первого замминистра агропрода Максим Мартынюка, экономический эффект от запуска такого рынка будет заключаться не только в получении средств от продажи земель.

"Эффект будет интегрированным. Он состоит не только из стоимости самих сделок по продаже земли. Мы также получим эффект от увеличения плодородия земли, перенаправления инвестиционных потоков в сельском хозяйстве. Поскольку инвестиции будут заходить в долгосрочные проекты, если земля будет находиться в собственности инвесторов. Это не происходит в условиях, когда доступна только аренда земли", — отметил Мартынюк.



