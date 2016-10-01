Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
29.08
USD
25.91
RUB
0.41
EUR
28.99
USD
25.94
RUB
0.41
EUR
29.34
USD
26.12
RUB
0.41
Новости
Экономика и Финансы
1 октября 16, 10:22
С1 октября тарифы на электроэнергию вырастут
платежи
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Сколько придется платить украинцам с 1 октября?

С 1 октября украинцы начинают платить за электроэнергию по новым тарифам. 

В сентябре правительство повысило их почти на 30% и теперь тарифы в зависимости от объемов потребления составляют:



И это не последнее подорожание. Еще одно повышение цен нас ждет в марте 2017 года. А в октябре этого года также включат отопление и будет оно стоить почти в 2 раза дороже, чем в прошлом году. Но есть два момента: во-первых, неизвестно, какого числа в каждом отдельно взятом городе его включат. Например, в прошлом году во многих городах из-за теплой погоды отопление появилось в последних числах месяца. Во-вторых, заплатим мы за него только в ноябре, тогда и будет понятно, как украинцам греться этой зимой - электричеством или централизованным отоплением.

Напомним, что Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), увеличила розничные тарифы энергоснабжающих компаний на электроэнергию на октябрь 2016 года.

В то же время глава Министерства энергетики и угольной промышленности Украины Игорь Насалик заявил, что ведомство рассмотрит вопрос о снижении тарифов на электроэнергию в феврале-апреле 2017 года.

Источник: podrobnosti
Ещё по теме:
Сколько будет стоить отдых в Украине этим летом?
В июне украинцы будут отдыхать 11 дней
Куда лететь на отдых украинцам, чтобы все было хорошо
Украинцы начали получать платежки за лишние квадратные метры
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
С 1 октября украинцев ждет подорожание социальных продуктов
noimageВечерний обзор рынка наличной валюты Киева на 30/09
noimageПочем земля в Украине? - Фото
noimageДневной обзор рынка наличной валюты Киева на 30/09
noimageЕС предоставил Украине дополнительные торговые преференции
Лента новостей
Загрузка...