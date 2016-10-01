С1 октября тарифы на электроэнергию вырастут





С 1 октября украинцы начинают платить за электроэнергию по новым тарифам.





В сентябре правительство повысило их почти на 30% и теперь тарифы в зависимости от объемов потребления составляют:













И это не последнее подорожание. Еще одно повышение цен нас ждет в марте 2017 года. А в октябре этого года также включат отопление и будет оно стоить почти в 2 раза дороже, чем в прошлом году. Но есть два момента: во-первых, неизвестно, какого числа в каждом отдельно взятом городе его включат. Например, в прошлом году во многих городах из-за теплой погоды отопление появилось в последних числах месяца. Во-вторых, заплатим мы за него только в ноябре, тогда и будет понятно, как украинцам греться этой зимой - электричеством или централизованным отоплением.





Напомним, что Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), увеличила розничные тарифы энергоснабжающих компаний на электроэнергию на октябрь 2016 года.





В то же время глава Министерства энергетики и угольной промышленности Украины Игорь Насалик заявил, что ведомство рассмотрит вопрос о снижении тарифов на электроэнергию в феврале-апреле 2017 года.



