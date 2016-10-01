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Новости
Экономика и Финансы
1 октября 16, 10:32
С 1 октября украинцев ждет подорожание социальных продуктов
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1 октября вступает в силу решение правительства об отмене в Украине государственной регуляции цен на социально важные продукты питания.
И Правительство, и эксперты сейчас уверены, что на ценах это не скажется, по крайней мере, молоко, хлеб, масло, яйца и прочее от этого не подорожают.

Однако вступление в действие такого документа производители и продавцы «под шумок» могут использовать как повод поднять цены и на эти продукты. 

Тем более, что все эти продукты уже начинают сезонно дорожать.

Ранее сообщалось о подорожании хлеба из зерна нового урожая, а также сезонного подорожания на зиму молока и продуктов из него, а также куриных яиц.


источник: zik.ua
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