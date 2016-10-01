С 1 октября украинцев ждет подорожание социальных продуктов

И Правительство, и эксперты сейчас уверены, что на ценах это не скажется, по крайней мере, молоко, хлеб, масло, яйца и прочее от этого не подорожают.





Однако вступление в действие такого документа производители и продавцы «под шумок» могут использовать как повод поднять цены и на эти продукты.





Тем более, что все эти продукты уже начинают сезонно дорожать.





Ранее сообщалось о подорожании хлеба из зерна нового урожая, а также сезонного подорожания на зиму молока и продуктов из него, а также куриных яиц.



