Ревизия нашла 300 госпредприятий, о которых никто не знал

Министерство экономического развития и торговли во время аудита выявило около 300 государственных предприятий, о которых ранее не было известно. Об этом заявила заместитель министра экономического развития и торговли Юлия Ковалив на пресс-конференции, сообщает Укринформ.





"Хочу сказать, что сейчас (насчитывается, - ред.) уже почти 3800 госпредприятий, поскольку сейчас Министерство экономики завершает полный аудит государственных предприятий, и в результате этого аудита мы нашли еще 300 государственных компаний, о которых никто не знал", - сказала Ковалив.





Она добавила, что с прошлого года в Министерстве экономического развития и торговли начали обзор 100 крупнейших государственных компаний и определили, что на эти предприятия приходится около 80% активов, которыми владеет государство в государственном секторе.



