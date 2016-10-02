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Новости
Экономика и Финансы
2 октября 16, 09:43
Ревизия нашла 300 госпредприятий, о которых никто не знал
Юлия Ковалив
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Минэкономразвития завершает полный аудит государственных предприятий
Министерство экономического развития и торговли во время аудита выявило около 300 государственных предприятий, о которых ранее не было известно. Об этом заявила заместитель министра экономического развития и торговли Юлия Ковалив на пресс-конференции, сообщает Укринформ.

"Хочу сказать, что сейчас (насчитывается, - ред.) уже почти 3800 госпредприятий, поскольку сейчас Министерство экономики завершает полный аудит государственных предприятий, и в результате этого аудита мы нашли еще 300 государственных компаний, о которых никто не знал", - сказала Ковалив.

Она добавила, что с прошлого года в Министерстве экономического развития и торговли начали обзор 100 крупнейших государственных компаний и определили, что на эти предприятия приходится около 80% активов, которыми владеет государство в государственном секторе.

Источник: liga
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