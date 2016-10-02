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Экономика и Финансы
2 октября 16, 09:53
Итоги летнего сезона: Где отдыхали украинцы?
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Посещаемость украинских морских курортов этим летом сократилась на 10-15%. Туристов переманили турецкие конкуренты. Как им это удалось?
Гостиницы, пансионаты и базы отдыха в Украине у моря теряют клиентов. Директор тернопольской компании Вики тур Олег Дерех рассказал, что в этом году отправил на курорты Черного и Азовского морей примерно на 15% меньше туристов по сравнению с 2015-м. Аналогичную статистику приводят и представители других туристических компаний. "В некоторые дни мы не могли забронировать места для своих клиентов", - говорит Олег Дерех.

Но главная причина оттока клиентов - активность турецких операторов, которые из-за отсутствия россиян снизили цены на проживание примерно на 30%. "Часть украинцев, которых не устраивает качество услуг на украинских курортах, поехали за границу", - констатирует директор Центра туристической информации Владимир Царук. Эта тенденция, вероятно, будет наблюдаться и в следующем году.

Украинские реалии

Владельцы украинских баз отдыха "наступают на грабли" своих крымских коллег. За 2014 и 2015 годы они не смогли улучшить качество обслуживания, наладить надежную систему работы с туристическими операторами и стабилизировать цены, что смогло бы удержать украинских туристов. При первой же возможности часть из них отправилась на отдых за границу. "Туристическим компаниям сложно работать с украинскими отельерами. Они могут предоставить туроператору более высокие цены, чем отдельному туристу", - рассказывает директор Сети агентств горящих путевок Равиль Хамитов.

Собственники некоторых украинских гостиниц отказываются сотрудничать с туроператорами весь сезон и готовы продавать все номера в несезон, добавляет директор крупного туристического оператора, пожелавший остаться неназванным. Он удивляется, зачем ему зимой номера в гостинице под Одессой.

На протяжении последних двух лет владельцы гостиниц и баз отдыха повышают цены на свои услуги. Олег Дерех говорит, что если в прошлом году полулюкс в Коблево обходился туристам в 350-400 грн, то в этом году - 450 грн в сутки. Но некоторые пошли еще дальше. Например, номер в пос. Курортном и Затоке (под Одессой) за год подорожал с 800 до 1500 грн в сутки без питания. За десятидневный отдых семье из трех человек с учетом транспорта, проживания, питания и развлечений нужно было заплатить не менее 25 000-27 000 грн.

Активные конкуренты

Турецкие туристические операторы при поддержке государства сделали все возможное, чтобы привлечь туристов. Как ранее сообщалось, это связано с потерей российского рынка в прошедшем летнем сезоне, что вынудило местные компании заняться поиском альтернативы. Стоимость проживания снижена на 30-40%, а турецкое правительство выплачивало туроператору около $6500 за каждый рейс с отдыхающими, которые прилетели на курорты страны. На протяжении всего сезона появлялись горящие предложения: недельный отдых по системе "все включено" продавался примерно за $700-800 на двоих. Это сопоставимо с ценами, которые запрашивали украинские базы и отели, при более высоком качестве отдыха.  

Результаты не заставили себя долго ждать. "Количество украинских туристов, которые в этом году отдохнули на турецких курортах, выросло на 60-70% по сравнению с летом прошлого года", - отмечает Владимир Царук. Не исключено, что эта тенденция повторится и в следующем году. Губернатор Анталии Мюнир Каралоглу в интервью сообщил, что видит большой потенциал в Украине и надеется на увеличение туристического потока из нашей страны и в следующие несколько лет. 

Источник: liga
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