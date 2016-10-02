С 1 октября китайский юань стал резервной валютой МВФ

С 1 октября 2016 года в мире будут официально действовать уже не четыре, как последние полтора десятилетия, а пять резервных валют – к американской, европейской, британской и японской валютам присоединится китайский юань.





Такое решение принял совет директоров Международного валютного фонда еще 30 ноября 2015 года, передает «Слово и Дело» со ссылкой на Deutsche Welle.





МВФ постановил через десять месяцев включить денежную единицу КНР юань в свою валютную корзину. Она была создана в 1969 году для определения курса условной безналичной платежной единицы – специальных прав заимствования.





В 2000 году, после введения в безналичное обращение европейской денежной единицы, марка и франк уступили место евро. И вот теперь впервые в истории МВФ в эксклюзивный клуб приняли принципиально нового члена.





При этом юань сразу же занял третье по значению место, получив долю почти в 11%. Доллар остался на уровне приблизительно в 40%, а вот доля евро снизилась с 37% до 31%.





Бывший вице-президент Института мировой экономики в Киле (IfW) профессор Рольф Лангхаммер (Rolf Langhammer) считает такой расклад вполне оправданным: «Значение евро в международных расчетах сокращается, поскольку он уже не так доминирует в международной торговле».





Как сообщалось ранее, США и Китай, на которые приходится почти 40% выбросов углекислого газа в мире, ратифицировали Парижское соглашение по борьбе с изменением климата.





Напомним, что Украина и Китай готовят «экономическую» дорожную карту.



