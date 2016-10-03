День украинских реформ пройдет в Совете Европы

Сегодня министр иностранных дел Павел Климкин в Страсбурге примет участие в Дне украинских реформ в Совете Европы. Об этом сообщает пресс-служба МИД.





"День украинских реформ организован постоянным представительством Украины при Совете Европы в сотрудничестве с секретариатом этой организации и Эстонским председательством в Комитете министров Совета Европы. Цель - презентация достижений Украины в реализации реформ, которые Совет Европы поддерживает в рамках своего плана действий для Украины на период 2015-2017 годов, что является крупнейшим в истории организации пакетом экспертной и технической помощи государству-члену", - отмечается в сообщении.





План действий охватывает создание и укрепление антикоррупционных механизмов, судебную реформу, реализацию национальной стратегии по защите прав человека, реформу полиции и пенитенциарной системы и создание общественного телевидения.





Во время заседаний будут обсуждены имеющиеся результаты реформ, приоритеты взаимодействия Украины с Советом Европы в этих сферах.





В рамках визита Климкин также проведет встречу с комиссаром Совета Европы по правам человека Нилсом Мужниексом.





24 cентября сообщалось, что Климкин на заседании Совета безопасности ООН обратил внимание участников заседания на нарушение Россией положений Будапештского меморандума



