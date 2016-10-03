Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
28.95
USD
25.94
RUB
0.41
EUR
29.10
USD
25.91
RUB
0.41
EUR
29.35
USD
26.13
RUB
0.41
Новости
Экономика и Финансы
3 октября 16, 10:41
День украинских реформ пройдет в Совете Европы
ЕС
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Во время заседаний будут обсуждены имеющиеся результаты реформ, приоритеты взаимодействия Украины с Советом Европы
Сегодня министр иностранных дел Павел Климкин в Страсбурге примет участие в Дне украинских реформ в Совете Европы. Об этом сообщает пресс-служба МИД.

"День украинских реформ организован постоянным представительством Украины при Совете Европы в сотрудничестве с секретариатом этой организации и Эстонским председательством в Комитете министров Совета Европы. Цель - презентация достижений Украины в реализации реформ, которые Совет Европы поддерживает в рамках своего плана действий для Украины на период 2015-2017 годов, что является крупнейшим в истории организации пакетом экспертной и технической помощи государству-члену", - отмечается в сообщении.

План действий охватывает создание и укрепление антикоррупционных механизмов, судебную реформу, реализацию национальной стратегии по защите прав человека, реформу полиции и пенитенциарной системы и создание общественного телевидения. 

Во время заседаний будут обсуждены имеющиеся результаты реформ, приоритеты взаимодействия Украины с Советом Европы в этих сферах.

В рамках визита Климкин также проведет встречу с комиссаром Совета Европы по правам человека Нилсом Мужниексом.

24 cентября сообщалось, что Климкин на заседании Совета безопасности ООН обратил внимание участников заседания на нарушение Россией положений Будапештского меморандума

Источник: liga.net
Ещё по теме:
Безвизовый режим или игра ЕС в кошки-мышки с Украиной
С1 октября тарифы на электроэнергию вырастут
Петиция о переименовании проспекта Бандеры будет рассмотрена
Ревизия нашла 300 госпредприятий, о которых никто не знал
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Китайский юань официально стал резервной валютой
noimageУтренний обзор рынка наличной валюты Киева на 03/10
noimageС 1 октября китайский юань стал резервной валютой МВФ
noimageИтоги летнего сезона: Где отдыхали украинцы?
noimageРевизия нашла 300 госпредприятий, о которых никто не знал
Лента новостей
Загрузка...