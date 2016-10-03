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Экономика и Финансы
3 октября 16, 11:00
Утренний обзор рынка наличной валюты Киева на 03/10
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Начало дня не принесло существенных изменений

Максимальный курс покупки

USD составил 26.05 (+0.03) Кредит Европа Банк 10:00

EUR составил 29.10 (0.00) Диви Банк

RUB составил 0.403 (+0.001) ПриватБанк 10:59

 

Минимальный курс продажи

USD составил 25.94 (+0.06) Коммерческий Индустриальный Банк 11:56

EUR составил 28.99 (+0.01) Коммерческий Индустриальный Банк 11:56

RUB составил 0.399 (0.000) Коммерческий Индустриальный Банк 11:56

 

Средние курсы

USD составил 25.76 (+0.01) / 26.13 (+0.01)

EUR составил 28.70 (+0.01) / 29.35 (+0.00)

RUB составил 0.379 (+0.001) / 0.414 (+0.001)
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