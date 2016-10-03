Утренний обзор рынка наличной валюты Киева на 03/10

Максимальный курс покупки
USD составил 26.05 (+0.03) Кредит Европа Банк 10:00
EUR составил 29.10 (0.00) Диви Банк
RUB составил 0.403 (+0.001) ПриватБанк 10:59
Минимальный курс продажи
USD составил 25.94 (+0.06) Коммерческий Индустриальный Банк 11:56
EUR составил 28.99 (+0.01) Коммерческий Индустриальный Банк 11:56
RUB составил 0.399 (0.000) Коммерческий Индустриальный Банк 11:56
Средние курсы
USD составил 25.76 (+0.01) / 26.13 (+0.01)
EUR составил 28.70 (+0.01) / 29.35 (+0.00)
RUB составил 0.379 (+0.001) / 0.414 (+0.001)