Китайский юань официально стал резервной валютой

Китайская национальная валюта с 1 октября официально включена в корзину резервных валют Международного валютного фонда (МВФ) наряду с долларом, евро, иеной и британским фунтом. Юань будет иметь в корзине вес почти 11% против 42% у доллара и 31% у евро, говорится на сайте МВФ.





На базе корзины рассчитывается курс специальных прав заимствования (SDR), валюты МВФ, в которой выдаются кредиты и рассчитываются квоты стран-участников организации.





Решение о включении юаня в корзину фонд принял еще в прошлом году, приняв во внимание повышение роли китайской валюты в международной торговле и финансовой системе. В частности, треть всей внешней торговли Китая осуществляется в юанях, ряд центральных банков включили его в свои резервы. Хотя общая доля китайской валюты в мировых резервах по-прежнему минимальна.





В Национальном банке Китая считают, что с включением юаня в корзину МВФ привлекательность SDR, их репрезентативность и стабильность повысятся. Изменения положительно скажутся на международной валютной системе.





Кроме того, этот шаг свидетельствует о признании достижений Китая в экономическом развитии и финансовых реформах, отмечается в заявлении китайского Центробанка.





В последний раз корзина валют МВФ менялась в 1999 году, когда в нее был включен евро.







