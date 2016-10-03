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Экономика и Финансы
3 октября 16, 11:32
Китайский юань официально стал резервной валютой
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С 1 октября юань официально включен в корзину резервных валют Международного валютного фонда
Китайская национальная валюта с 1 октября официально включена в корзину резервных валют Международного валютного фонда (МВФ) наряду с долларом, евро, иеной и британским фунтом. Юань будет иметь в корзине вес почти 11% против 42% у доллара и 31% у евро, говорится на сайте МВФ.

На базе корзины рассчитывается курс специальных прав заимствования (SDR), валюты МВФ, в которой выдаются кредиты и рассчитываются квоты стран-участников организации.

Решение о включении юаня в корзину фонд принял еще в прошлом году, приняв во внимание повышение роли китайской валюты в международной торговле и финансовой системе. В частности, треть всей внешней торговли Китая осуществляется в юанях, ряд центральных банков включили его в свои резервы. Хотя общая доля китайской валюты в мировых резервах по-прежнему минимальна.

В Национальном банке Китая считают, что с включением юаня в корзину МВФ привлекательность SDR, их репрезентативность и стабильность повысятся. Изменения положительно скажутся на международной валютной системе.

Кроме того, этот шаг свидетельствует о признании достижений Китая в экономическом развитии и финансовых реформах, отмечается в заявлении китайского Центробанка.

В последний раз корзина валют МВФ менялась в 1999 году, когда в нее был включен евро.
Delo
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