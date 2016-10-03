Российская экономика больше не пикетирует

Спад экономической активности в августе остановился, следует из мониторинга Минэкономразвития. По оценке ведомства, динамика ВВП в августе оказалась нулевой после падения на 0,8% в июле. Сезонно сглаженный индекс ВВП после стабилизации в мае-июле в августе вышел в положительную область, составив 0,3%, отмечается в документе.

Позитивная динамика августа позволила замедлить общие темпы падения экономики России с начала 2016 года. По данным МЭР, за январь-август ВВП России сократился в годовом исчислении на 0,7%. По итогам первых семи месяцев 2016 года падение оценивалось в 0,9%, что объяснялось ускорением экономического спада в июле, когда объем ВВП сократился в годовом исчислении сразу на 0,8%.

В мониторинге МЭР отмечается улучшение ситуации в промышленном секторе, где главным драйвером остается химическая промышленность (плюс 7,8% в августе), а также замедление спада в строительстве (с минус 3,5% в годовом исчислении в июле до минус 2% в августе).

В то же время в металлургии замедления темпов сокращения производства пока не наблюдается, отмечает МЭР. В августе объем металлургического производства в России сократился год к году на 5,5%, по итогам первых восьми месяцев года - на 2,8%.

"Главным негативным фактором, препятствующим росту металлургического производства, продолжает оставаться состояние в строительном и автомобильном секторах. Также негативное влияние оказывает негативная внешняя конъюнктура - низкие цены на металлургическую продукцию на мировых рынках, мировое перепроизводство продукции, пошлины со стороны ЕС на российский прокат", - отмечается в мониторинге МЭР.

Министерство подтвердило ухудшение ситуации с реальными доходами россиян, темпы падения которых в августе 2016 года достигли максимума за последние семь лет (минус 8,3%), что не привело к новому провалу в розничной торговле. Напротив, темпы спада здесь несколько замедлились (с минус 5,2% в июле до минус 5,1% в августе), а объем оказанных населению платных услуг в августе вырос (плюс 1%), что позволило сократить общее падение за январь-август до 0,6%.

Ранее в понедельник аналитики Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте (РАНХиГС) и Института Гайдара сообщили, что российская экономика прошла "нижнюю точку текущего спада". В то же время эксперты отметили, что экономическая активность может оставаться низкой еще несколько месяцев и говорить о том, что Россия выходит на устойчивую траекторию роста, пока рано.