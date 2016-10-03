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Новости
Экономика и Финансы
3 октября 16, 14:38
"Газпром" снова сорвал транзитный контракт по газу
газпром
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Российский газовый монополист "Газпром" вновь нарушил свои контрактные обязательства.

Российская компания не обеспечивает минимально допустимое давления газа на входе в украинскую газотранспортную систему. Об этом в понедельник, 3 октября, заявила пресс-служба "Укртрансгазе".

Согласно сообщению, на приграничных газоизмерительных станциях Суджа и Писаревка, которые находятся на территории России и через которые транзитный газ поступает в украинскую газотранспортную систему, давление ниже контрактных. Сейчас давление составляет 58,8 и 68,7 атмосфер соответственно, тогда как минимально допустимые значения давления на ГИС Суджа должно быть 60 атмосфер, а на Писаревке – 70 атмосфер, - пояснили в ведомстве.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в августе нынешнего года НАК Нафтогаз Украины несколько раз заявлял о зафиксированных систематических "провалах" давления газа со стороны РФ ниже контрактного уровня. Таким образом Газпром существенно усложняет выполнение своих же заявок по транспортировке газа в Европу.
URA-Inform
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