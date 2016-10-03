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Экономика и Финансы
3 октября 16, 16:24
Увеличение госдолга Украины должно идти в связке с реформами
казначейство
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Руководитель Департамента технической помощи Казначейства США Ларри МакДональд о том, что он делает в Украине, стоит ли Украине наращивать долги и как привлечь иностранных инвесторов хорошей кредитной историей

Какова цель Департамента технической помощи Казначейства США в Украине?

Наша цель — помочь украинскому правительству создать качественную систему управления публичными финансами. Это и структурирование бюджета, и управление госдолгом, и помощь в разработке долговых инструментов, и усовершенствование надзора над банковским сектором, и борьба с отмыванием денег и финансированием терроризма. В таком ключе мы уже сотрудничали и сотрудничаем с 45 странами в Латинской Америке, Африке, Азии, Центральной Европе и на Балканах. Угадайте, с какой страной у нас сейчас самая масштабная программа взаимодействия?

Неужели с Украиной?

Да. В Украине сейчас работает 20 наших технических специалистов, которые являются советниками разных государственных структур. К примеру, с Министерством финансов мы работаем над усовершенствованием бюджетной системы. Постараемся сделать бюджетный процесс более прозрачным и подотчетным, чтобы он строился на долгосрочном планировании. В сфере НБУ и Фондом гарантирования вкладов. Наши специалисты разрабатывают рекомендации по выведению с рынка проблемных банков. Это надо делать быстро и аккуратно, потому что проблемные банки очень быстро "заражают" всю систему. Еще одно направление нашей работы, несколько отличное от сотрудничества с Минфином и НацМВФ, Всемирным банком, Европейским союзом и частными инвесторами. Почему это важно? Потому что это работа над кредитной историей. Хорошая кредитная история — это не только доступ на открытые рынки капитала, хотя и само по себе это важно, но и "зеленый свет" для иностранных инвесторов. Если инвесторы будут уверены, что страна способна выполнять свои обязательства, они смогут без опасений вкладывать сюда деньги. Возвращаясь к инфраструктурным объектам, средств на их реконструкцию в государственного долга к ВВП Украины, учитывая, мягко говоря, неблагоприятную экономическую ситуацию ?

Нынешний уровень госдолга Украины я считаю управляемым. И если вы спрашиваете, достигли ли мы максимума, то нет. Я так не думаю. Более того, я надеюсь, что в будущем Украина получит дополнительное внешнее финансирование от Всемирного банка, ЕС, МВФ. Но дополнительный долг должен сопровождаться и дополнительными реформами. Реформы ускорят экономический рост, что позволит справиться с долговой нагрузкой.


А каков максимальный уровень госдолга для Украины в нынешней ситуации?

О, нет, я не могу назвать конкретную цифру. Скажу так: люфт еще есть. Но будущие займы должны идти только в связке с реформами. Только так.

Справка:

Департамент технической помощи Казначейства США специализируется на предоставлении помощи развивающимся странам в организации устойчивой и эффективной финансовой системы. Программы Департамента технической помощи в разное время действовали в 45 странах. Департамент выбирает страны для сотрудничества, основываясь на открытости конкретного государства к реформам. Программа сотрудничества с Украиной действует с 2009 года.
Delo
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