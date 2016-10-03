Увеличение госдолга Украины должно идти в связке с реформами

Какова цель Департамента технической помощи Казначейства США в Украине?
Наша цель — помочь украинскому правительству создать качественную систему управления публичными финансами. Это и структурирование бюджета, и управление госдолгом, и помощь в разработке долговых инструментов, и усовершенствование надзора над банковским сектором, и борьба с отмыванием денег и финансированием терроризма. В таком ключе мы уже сотрудничали и сотрудничаем с 45 странами в Латинской Америке, Африке, Азии, Центральной Европе и на Балканах. Угадайте, с какой страной у нас сейчас самая масштабная программа взаимодействия?
Неужели с Украиной?
Да. В Украине сейчас работает 20 наших технических специалистов, которые являются советниками разных государственных структур. К примеру, с Министерством финансов мы работаем над усовершенствованием бюджетной системы. Постараемся сделать бюджетный процесс более прозрачным и подотчетным, чтобы он строился на долгосрочном планировании. В сфере НБУ и Фондом гарантирования вкладов. Наши специалисты разрабатывают рекомендации по выведению с рынка проблемных банков. Это надо делать быстро и аккуратно, потому что проблемные банки очень быстро "заражают" всю систему. Еще одно направление нашей работы, несколько отличное от сотрудничества с Минфином и НацМВФ, Всемирным банком, Европейским союзом и частными инвесторами. Почему это важно? Потому что это работа над кредитной историей. Хорошая кредитная история — это не только доступ на открытые рынки капитала, хотя и само по себе это важно, но и "зеленый свет" для иностранных инвесторов. Если инвесторы будут уверены, что страна способна выполнять свои обязательства, они смогут без опасений вкладывать сюда деньги. Возвращаясь к инфраструктурным объектам, средств на их реконструкцию в государственного долга к ВВП Украины, учитывая, мягко говоря, неблагоприятную экономическую ситуацию ?