В РФ биржевой курс евро впервые с июля упал ниже 70 рублей

Курс евро в ходе торгов на Московской бирже достиг отметки 69,995 руб., что на 67,5 коп. ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Ниже 70 руб. курс евро опустился впервые с 20 июля 2016 года.

Одновременно с этим курс доллара опустился до 62,3275 руб., что стало минимальным значением с 26 октября 2015 года.

Рубль укрепляется на фоне роста мировых цен на нефть. В ходе сегодняшних торгов на бирже ICE стоимость барреля Brent поднималась до $50,9.

"Однако приближение к отметке 60 все более волнительно для рынка, принимая во внимание бюджетный курс рубля и возможные шаги со стороны регулятора. Пока же можно говорить, что рубль видится на отметках 62,5–64 руб./долл.", - полагает аналитик Нордеа Банка Денис Давыдов.

К 12:30 мск стоимость барреля Brent на бирже ICE составляла $50,77, курс доллара на Московской бирже достиг отметки 62,4125 руб., курс евро - 70,07 руб.