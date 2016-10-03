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Экономика и Финансы
3 октября 16, 17:55
Климкин: Совет Европы даст на реформы 45 млн евро
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План действий для Украины является наибольшим в истории организации пакетом поддержки государства-члена СЕ.
План действий для Украины является наибольшим в истории организации пакетом поддержки государства-члена СЕ.

Совет Европы планирует выделить 45 миллионов евро на поддержку реформ в Украине, сообщил в понедельник, 3 октября,  министр иностранных дел Павел Климкин.

"День украинских реформ в Совете Европы. 45 млн на поддержку украинских реформ – план действий Совета Европы для Украины является наибольшим в истории организации пакетом поддержки государства-члена", – написал Климкин в своем микроблоге в Twitter.

Министр также добавил, что Украина и далее будет работать с Советом Европы "ради реформ в стране, укрепления верховенства права и прав человека в Европе".

Напомним, на прошлой неделе Украина получила миллиард долларов под гарантии США. Срок погашения евробондов составит пять лет, а ставка – не выше 2,5%.
Korrespondent
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