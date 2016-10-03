МВФ готов выделить Украине еще $6,7 млрд

Успешная реализация экономической программы открывает для Украины возможность привлечь у Международного валютного фонда $1,3 млрд в 2016 году и почти $5,4 млрд в 2017 году по программе расширенного финансирования EFF. Соответствующий график содержится в материалах второго пересмотра программы EFF, который МВФ обнародовал в понедельник.





Выделение средств планируется ежеквартально по итогам выполнения критериев эффективности: наибольший транш планируется в первом квартале 2017 года — более $2 млрд, после чего их размер двух следующих будет сокращен до $1,3 млрд, а оставшихся пяти — до $0,7 млрд.





МВФ уточняет, что с учетом встречных выплат в счет обслуживания Киевом долга перед Фондом чистое финансирование со стороны МВФ в 2016 году возможно в объеме $2,3 млрд, в 2017 — $4,5 млрд и в 2018 году — $0,9 млрд.





Как говорится в материалах, до конца текущего года помимо $1 млрд уже привлеченных от размещения еврооблигаций под гарантии США Украина может также получить 600 млн евро макрофинансовой помощи и $100 млн в виде кредита Национального банка Швейцарии Нацбанку Украины.





Оптимистический сценарий предполагает финансирование другими международными кредиторами Украины в 2016 году на уровне $3,3 млрд, в 2017 году — $2,5 млрд и в 2018 году — $2,1 млрд. В то же время эти выплаты также будут зависеть от хода программы EFF и выполнения других условий, тогда как из обнародованных материалов уже ясно, что Украина нарушила целый ряд структурных маяков и ряд других обязательств, которые бралась выполнить к концу сентября.





Как сообщалось, Совет директоров МВФ 15 сентября текущего года завершил второй пересмотр программы EFF и одобрил выделение третьего транша этого кредита на сумму SDR716,11 млн (около $1 млрд): общая выделенная сумма предоставленных Украине средств достигла SDR5 млрд 444,21 млн (около $7,6 млрд).





Четырехлетняя программа EFF была открыта МВФ в марте 2015 года общим объемом SDR12,3 млрд (около $17,2 млрд) с первым траншем в $5 млрд. Первоначально предполагался ежеквартальный пересмотр программы и выделение в 2015 году еще трех траншей по SDR1,18 млрд (около $1,65 млрд) и уменьшение квартальных траншей в 2016-2018 годах до SDR0,44 млрд ($0,61 млрд).





В то же время Украина, как и в двух предыдущих программах с МВФ, смогла своевременно получить только первые два транша, после чего возникла пауза в связи с политическим кризисом и сменой правительства.





После прихода нового Кабмина во главе с Владимиром Гройсманом в апреле переговоры о возобновлении финансирования были возобновлены. Первоначально предполагалось, что третий транш составит около $1,7 млрд, и решение о нем совет директоров МВФ сможет принять в июне, однако из-за невыполнения Украиной ряда условий сроки постоянно откладывались, а размер транша был снижен до $1 млрд.





Предполагаемый обновленный график кредитной поддержки МВФ по программе EFF для Украины, $ млн





дата SDR $ Условия

11 марта 201535464872утверждение расширенного соглашения

15 июня 20151182.11650первый пересмотр и критерии эффективности на конец марта 2015

15 сентября 2015716.111000второй пересмотр и критерии эффективности на конец декабря 2015

15 ноября 2016952.4871330.88третий пересмотр и критерии эффективности конец сентября 2016

15 февраля 20171418.4791985.9четвертый пересмотр и критерии эффективности на конец декабря 2016

15 мая 2017952.4871333.59пятый пересмотр и критерии эффективности на конец марта 2017

15 августа 2017952.4871333.56шестой пересмотр и критерии эффективности на конец июня 2017

15 ноября 2017525.57735.83седьмой пересмотр и критерии эффективности на конец сентября 2017

15 февраля 2018525.57735.42восьмой пересмотр и критерии эффективности на конец декабря 2017

15 мая 2018525.57735.67девятый пересмотр и критерии эффективности на конец марта 2018

15 августа 2018525.57736.08десятый пересмотр и критерии эффективности на конец июня 2018

15 ноября 2018525.57736.08одиннадцатый пересмотр и критерии эффективности на конец сентября 2018

Итого1234817185







